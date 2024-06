Cet été, on portera avant tout du bleu turquoise, du jaune, du rouge et du noir. Image: tagwalk

On sait quelle couleur vous allez le plus porter cet été

Et c'est la data qui le dit.

Plus de «Société»

ana (pas) wintour Exit les diktats des podiums, on vous décrypte les tendances mode avec la puissance des données, un brin d’impertinence, et (beaucoup) de culot. Pour savoir ce qui est à la mode et ce qui ne l’est pas, selon les chiffres, c’est ici que ça se passe.

Cette saison, le soleil se lève sur la mode et qui de mieux que Jacquemus pour incarner cette énergie vibrante et colorée? Sa dernière collection a été dévoilée avec panache sur l'île enchanteresse de Capri, ce lundi 10 juin, ville dans laquelle le créateur français a également ouvert une boutique.

Simon Porte Jacquemus, toujours fidèle à son esthétique audacieuse, a captivé les passionnés de mode du monde entier avec des vêtements qui respirent la joie de vivre et l'esprit du Sud. Dans cette collection, la couleur règne en maître.

Sur les 47 looks présentés, les statistiques sont aussi surprenantes qu'éloquentes: le bleu turquoise s'impose comme une vague bienveillante sur 36% des tenues, évoquant les eaux cristallines de la Méditerranée qui bercent l'île de Capri. Le jaune illumine quant à lui 38% des créations, rappelant les citrons gorgés de soleil qui parsèment les paysages de l'île.

Le bleu turquoise, une surprise? Pas tellement, puisque ce n'est pas la première fois que cette nuance a le droit à une place de choix dans les défilés de mode. Pharrell Williams a lui aussi parié sur le turquoise dans sa collection pour Louis Vuitton, largement inspirée de la tendance western.

On vous en parlait ici 👇

Mais alors comment on fait pour porter ça?

La meilleure chose à faire est simplement de ne pas se poser la question puisque Jacquemus a été assez sympa pour nous donner plusieurs options. Si le bleu turquoise vous provoque une crise d'urticaire, tournez-vous vers le jaune pastel! Cette couleur, nettement plus douce et plus neutre, est non seulement plus facile à porter, mais aussi plus facile à trouver.

Le défilé de la collection La Casa, en images 1 / 48 Le défilé Jacquemus à Capri en images Le défilé automne-hivers 2024/2025 de Jacquemus à Capri, en Italie, le 10 juin 2024 source: tagwalk

Toutefois, si vous tenez dur comme fer à être dans la tendance, optez plutôt pour des accessoires ou de petites touches de turquoise. Le foulard par exemple, également bien présent dans la collection La Casa de Jacquemus, est un parfait compromis.

Et sinon?

Autre couleur star de la collection: le rouge qui se déploie avec une intensité calculée dans 26% des créations. Passionnée et puissante, la couleur marque donc son grand retour dans les tendances cette année. Elle suit sa petite sœur, le «rouge cerise», qui a connu son heure de gloire cet hiver.

Enfin, le noir, sobre et intemporel, apparaît dans 43% des looks, offrant un contraste saisissant qui ancre la collection dans une sophistication moderne. Les créations noires de Jacquemus ne sont pas simplement des basiques.

Elles incarnent l'élégance discrète et la simplicité raffinée qui caractérisent son esthétique. Des tailleurs impeccables aux robes de soirée élégantes, le noir sert de toile de fond luxueuse sur laquelle chaque détail est minutieusement pensé et chaque coupe est parfaitement exécutée.

Image: tagwalk

La Casa de Jacquemus démontre une fois de plus la capacité du créateur à capturer l'essence même de la mode contemporaine tout en éveillant nos sens et en nourrissant notre créativité. Vous l'aurez donc compris, il y en aura pour tous les goûts dans ce dernier semestre de l'année.