Le style de Jules Koundé est souvent sous le feu des projecteurs. Image: watson

Pourquoi le style de ce joueur de l'équipe de France fait autant parler

Jules Koundé, le défenseur de l'équipe de France, n'en finit pas de ravir le public avec ses looks tout droit sortis d'un défilé de la Fashion Week. Et la dernière tenue présentée cette semaine ne fait pas exception à la règle.

Plus de «Société»

Si vous avez besoin d'inspiration vestimentaire, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au compte Instagram de Jules Koundé. A l'instar des grands noms de la mode, qui partagent les clichés des tenues présentées lors des défilés, le défenseur de l'équipe de France et du FC Barcelone régale ses fans en postant ses looks uniques assemblés à la perfection. Denim on denim, grands sacs à main orange ou bleu pétant, chemise décolletée en dentelle, pantalons pattes d'eph: bref, ça claque.

La preuve en images: Jules Koundé, en mars 2023. Image: instagram @jkeey4

Prendre l'avion avec classe. Image: instagram @jkeey4

Ou défiler dans un couloir avec classe, c'est selon. Image: instagram @jkeey4

Les looks sont-ils choisis selon la couleur des aéroports? La question reste en suspens. Image: instagram @jkeey4

Un sens aigu de la mode remarqué et qui fait beaucoup parler, sur les réseaux sociaux comme dans les médias. Certains pointent du doigt ses choix vestimentaires jugés «trop extravagants» ou «trop féminins». «Est-ce un joueur de foot ou un mannequin», écrivait par exemple un internaute. D'autres, en revanche, sont absolument fans. «Quand on est différent, on s'habille un peu différemment. Quand cela sort du cadre, les gens aiment bien critiquer», confiait Jules Koundé à GQ. Et de poursuivre:

«Mais c’est important pour moi de dire que le principal est de bien se sentir dans ses habits. A partir du moment où on est à l'aise et que ça nous plaît, c'est tout ce qui compte»

Une jupe et des santiags

L'un des moments désormais scrutés est l'arrivée du footballeur de 25 ans à Clairefontaine, puisqu'il se présente à chaque fois avec une tenue qui fait sensation. Et ce mardi 3 septembre, lors du rassemblement des Bleus à quelques jours des matchs de Ligue des nations contre l'Italie et la Belgique, ça n'a effectivement pas loupé.

L'outfit qui a catalysé tous les regards? Un haut brun et noir sans manche de la marque scandinave Andersson Bell, des boots noires Bottega Veneta, une montre Cartier, des bagues Chrome H & Tó Garal et une jupe noire – vêtement qu'il adore – signée Simone Rocha.

10/10. Jules Koundé arrive à Clairefontaine, ce mardi 3 septembre. Image: instagram @jkeey4

En mai dernier, lors du dernier rassemblement de l'équipe de France avant l'Euro 2024, Jules Koundé avait cette fois-ci opté pour un jeans patte d'eph, un grand sac Louis Vuitton signé Pharrell Williams, une cravate orange, une chemise claire, un blouson en cuir et, détail qui tue, des santiags noires à talon. Une pièce maîtresse inspirée de la tendance western qui a clairement fait toute la différence.

Jules Koundé à Clairefontaine, en mai 2024. Image: instagram @jkeey4

La mode pour déconnecter

«Ce n'est un secret pour personne: j'aime bien m'habiller, j'aime bien la mode, les vêtements et tout ce qui tourne autour», a-t-il rappelé ce mardi 3 septembre à un journaliste de l'AFP qui, pendant la conférence de presse, lui a dit qu'il appréciait beaucoup son look, et que ce dernier participait à le rendre très populaire. La preuve: l'une de ses collègues, qui couvre la mode, était particulièrement enthousiaste à l’idée que Jules Koundé serait présent.

Cette attention portée aux vêtements ne s'arrête toutefois pas aux apparitions publiques: en effet, même lorsque le joueur fait «des choses banales, comme aller acheter du pain ou faire des courses», il aime «s'habiller et être soigné». Et puis surtout, se plonger dans la mode est quelque chose qu'il fait durant son temps libre et qui lui permet de déconnecter.

«Faire des recherches, me documenter là-dessus, ça fait partie de mes passions» Jules Koundé ce mardi, lors d'une conférence de presse à Clairefontaine.

Une passion qui s'est désormais transformée en un «rendez-vous attendu par beaucoup de gens» et qui est d'ailleurs à l'origine d'une compétition à l'intérieur même de l'équipe de France.

«Petite compétition»

L'ancien défenseur du Séville FC, retenu par Didier Deschamps pour l'Euro 2020 et vainqueur de la ligue des nations en 2021, a en effet été rejoint par une partie de ses collègues dans ce qu'il décrit comme une «petite compétition entre nous». Ibrahima Konaté, par exemple, s'est également fait remarquer en mai dernier lors de son arrivée à Clairefontaine.

«Jules a commencé un peu fort sur cette voie. Maintenant, on va essayer de le rattraper, de le détrôner petit à petit» Ibrahima Konaté. huffingtonpost

Ibrahima Konaté à Clairefontaine, le 29 mai 2024. Image: Icon Sportswire

D'autres en revanche, comme Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé, ont plutôt tendance à miser sur la sobriété.

Avec, parfois, des touches de couleur: Antoine Griezmann, en mars 2024. Getty Images Europe

Ou pas! Kylian Mbappé, tout de noir vêtu, en mars 2024. Image: EPA

Bon, pour l'instant, Jules Koundé a clairement une longueur d'avance. En même temps, la barre a été mise très haut. Que le meilleur gagne.