Ce trend va vous ramener en enfance

Si l'esthétique Barbiecore était partout l'an passé, cette saison, c'est le Polly Pocketcore qui s'empare des réseaux sociaux. On vous explique pourquoi.

Des minijupes, des coupes géométriques, des accessoires bombés, des matières cartonnées, des bottes compensées, des couleurs pastel, du rétro-chic ludique et une inspiration à la fois des années 1970 et 2000. C'est tout ça en même temps la tendance «Polly Pocketcore». Et elle est en train d'envahir les réseaux sociaux.

Pourquoi ce trend? L'une des raisons est à chercher du côté du cinéma, comme c'était le cas avec le Barbiecore lors de la sortie du film Barbie. Polly Pocket, film en live-action réalisé par Greta Gerwig (originairement par Lena Dunham) qui sortira en 2026 avec en tête d'affiche Lily Collins, connue pour son rôle attachiant dans Emily in Paris.

Une égérie toute trouvée

Pour le Barbiecore, Margot Robbie était l'inspiration principale, mais le film Polly Pocket n'est pas encore sorti, alors les fans de mode se tournent vers une autre égérie, la chanteuse du moment: Sabrina Carpenter. Elle est le porte-drapeau de cette esthétique girly et enfantine. D'abord, la star a un visage de poupée, ce qui aide quand on veut embrasser cette tendance. Un visage accentué par un maquillage et une tignasse blonde à en faire pâlir Barbie. Ensuite, vous ne verrez presque jamais Sabrina Carpenter en pantalon. Son uniforme: une minirobe et des mocassins compensés qui ressemblent aux chaussures des Polly Pocket, sauf que les siennes sont griffées Prada.

Sabrina Carpenter, connue pour son single Espresso. instagram sabrinacarpenter

En effet, les marques de luxe ont senti le bon filon: Loewe avec sa collection automne-hiver qui empreinte au vestiaire de l'enfance, ses jupes plissées, ses couleurs acidulées et ses matières plastifiées. Marc Jacobs a lui aussi joué à la poupée avec son défilé automne-hiver en proposant des coupes disproportionnées et des looks qui ressemblaient plus à des objets figés qu'à des vêtements.

La tendance a envahi Instagram. Il y a même un compte dédié au jouet et suivi par 20 000 fans. Celle qui se cache derrière s'appelle Julia Carusillo et elle collectionne les boîtiers depuis de nombreuses années.

Julia Carusillo est collectionneuses des Polly Pocket. instagram

Les fashionistas sur Instagram et TikTok ont aussi embrassé cette tendance, proposant des looks audacieux, colorés, cartoonesques et plus sophistiqués que ceux de Barbie.

Malgré ce qu'on peut voir sur TikTok, il ne faut pas forcément être blindé pour adhérer à la tendance Polly Pocketcore. Si vous ne pouvez pas vous permettre une jupe Loewe à 2000 francs ou une mignonne petite veste Balmain à 3000 balles, vous pouvez vous rabattre sur des accessoires de marques un peu plus abordables comme Coach et son Pillow Tabby shoulder bag (300 francs), Forbitches et son Baby Bear Bag (264 fr) Melissa et ses chaussures en PVC à partir de 80 francs. Il y a de grandes chances pour qu'on voit dans les semaines à venir des pièces inspirées des Polly Pocket chez les mastodontes du secteur comme Zara, H&M et Mango.

Mais au juste, d'où viennent les Polly Pocket?

L'histoire de sa création est aussi mignonne que son allure. En 1983, un certain Chris Wiggs dont le métier est d'inventer des jouets, cherchait un nouveau jeu pour sa fille Kate. A cette époque, les petites filles jouent avec des poupées ou Mon Petit Poney, et sautent à l'élastique. Chris Wiggs eut l'idée de concevoir une poupée suffisamment petite pour tenir dans une poche. Il lui fabriqua alors une micro-maison à partir d'un vieux poudrier qu'il confectionna dans son atelier, dans le sous-sol de sa maison.

Le premier Polly Pocket a été lancé en 1989 avec des boîtiers en plastique en forme de cœurs, de coquillages ou de diamants. Chaque boîtier s'ouvrait sur un monde caché acidulé et merveilleux. Le succès est énorme, des millions de petites filles jouent et collectionnent les mondes microscopiques de ces poupées qui tiennent difficilement dans les doigts d'adultes. A la fin des années 1990, la marque est vendue au géant Mattel (qui possède également Barbie), qui décide d'augmenter la taille du Polly Pocket original d'environ 7 centimètres. En 1994, les ventes avaient atteint 180 millions de dollars. En 1999, Mattel décide de cambrer les pieds de ses poupées minuscules, comme ceux de Barbie. On l'appelle la Fashion Polly et c'est probablement à cette poupée que Sabrina Carpenter ressemble davantage.

Le jeu subira de nombreuses autres transformations pour finalement disparaitre du marché en 2012, faute d'avoir trouvé sa place dans un secteur compétitif. Néanmoins, Mattel a relancé les Polly Pocket en 2018 et a donné à la marque ce qui lui manquait pour coller à son époque: une série animée. Parallèlement aux offres adaptées aux enfants, la société de jouets a compris la nostalgie qui entourait le Polly Pocket et a commercialisé des rééditions.

