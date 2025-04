Benson Boone a tout fait pour qu’on ne passe pas à côté de son tube: c’est réussi. images: keystone, canva, montage: watson

Le Montreux Jazz a-t-il craqué pour une «arnaque TikTok»?

En quelques mois, Benson Boone est parvenu à imposer son tube Beautiful Things sur les réseaux sociaux, avec entrain, mais jusqu’à l’indigestion. A-t-il autre chose à offrir qu’une grosse louche de marketing, une gueule et un grain de voix? Sa présence au Montreux Jazz Festival, le 15 juillet, nous donne envie d’y croire très fort.

Pectoraux galbés, coupe mulet à bouclettes, fine moustache de garçon de café, jumpsuit à paillettes, voix élastique, gestuelle à la Freddy Mercury, Benson Boone est une puissante machine à séduire et... à agacer. Les deux vont d’ailleurs souvent de pair lorsqu’une belle gueule vient hanter chaque recoin de nos écrans de téléphone portable en quelques mois.

Le jeune Américain, 23 ans dans deux mois, a gravé son tube Beautiful Things partout où c’était possible, mais d’abord sur TikTok. Et, comme l’exige l’algorithme, toujours avec les mêmes 8 secondes à l’infini.

«Please stay... I want you, I need you, oh God... Don't take... Thеse beautiful things that I've got!» Le pré-refrain de Beautiful Things que tout le monde a entendu, même par accident.

Cette tendance, qui a littéralement engorgé l’année 2024, le New York Times l’a résumée avec un peu de malice aux «tubes sans stars», par opposition aux «stars sans tube» (Taylor Swift, Tyler the Creator...). Comprenez, Benson Boone, à l’instar de Tommy Richman ou Teddy Swims, ont aimanté des milliards d’écoutes sur les plateformes de streaming, sans que tout le monde ne sache à quoi leurs interprètes ressemblent.

Conscient des impératifs visuels qu’imposent TikTok ou Instagram, Benson Boone est allé encore plus loin, en devenant «le chanteur torse nu qui saute sur la caméra» au premier temps du fameux refrain, à la star de cirque une fois sur scène. Aux derniers Grammy Awards, on n’a d’ailleurs parlé que de lui. Ou plutôt, de son salto avant, effectué depuis le piano à queue. Sous les applaudissements des happy few qui étaient à deux doigts de s’endormir.

Le salto et Beautiful Things, ici: Vidéo: YouTube/Benson Boone

Beautiful Things, «l'hymne national des Reels Instagram» s’amuse le magazine Rolling Stone, lui a permis d’atterrir dans le business et d’acheter sa première baraque de star à Salt Lake City. Ses acrobaties, elles, semblent naturelles. Et pas seulement parce qu’il adore faire du snowboard avec sa douce.

«Je ne sais pas vraiment. Je crois que cette passion de la cascade m’est venue de nulle part, mais qui elle m’a pris très vite» Benson Boone

Paradoxalement, Benson Boone vit un drame philosophique. Pour rien au monde il ne voudrait être le gars d’une «seule chanson», même s’il sait que, sans elle, il serait encore loin de trôner au sommet. Sans exagérer, Beautiful Things, bien plus que son interprète, a été l’événement pop de 2024.

Un paradoxe pour cet ancien candidat d’American Idol, qui avait justement quitté prématurément le télé-crochet pour ne pas risquer d’être réduit à ça. Lot de consolation, le voilà à deux doigts de devenir lui-même une idole américaine. Avec son public pour l’heure très jeune et très féminin, celui qui a été adoubé par le leader d’Imagine Dragons a encore beaucoup de choses à raconter. Bien au-delà du beau gosse à la jolie voix: «Vous savez, je ne peux pas être l'icône sexuelle du siècle, simplement parce que ce n'est pas qui je suis».

Alors ça, Benson, et si on peut se permettre, ce n’est pas toi qui choisiras.

Même Katy Perry avait prédit le succès du jeune Benson: Vidéo: YouTube/Talent Recap

Ce gamin canon et doué peut-il survivre au monstre qui a fait de lui une célébrité? Le fait que le Montreux Jazz Festival vienne de le glisser dans sa programmation pourrait nous faire penser que la jeune bestiole est faite pour durer.

Plus qu’une voix ou une «arnaque TikTok», Boone est un performer, une véritable bête de scène en gestation. A l’image de ses héros officiels, Springsteen, Wonder, Jackson et Mercury. Une sorte de Harry Styles version grandes plaines américaines et issu d’une famille «très pieuse». C’est d’ailleurs aussi un grand fan de Justin Bieber ou de One Direction, sans jamais avoir eu le cran «de l’avouer aux copains», lorsqu’il n’était encore qu’un adolescent. Pas simple de grandir en assumant sa candeur.

Comme tout bon jeune rocker des temps modernes, Benson ne boit pas, ne fume pas, n’a jamais pris de drogue et ne passe pas ses soirées à péter des chambres d’hôtel. Il s’exprime par le sport et la musique. En ce moment, il peaufine un nouvel album qui pourrait sortir avant l’été: American Heart.

Le timing parait mal choisi pour brandir le cœur de l’Amérique. Mais le bonhomme n’est pas non plus un grand passionné de politique et refuse de faire de son nouveau bébé «une guerre culturelle».

«Les gens pensent que si vous avez une ou deux opinions de gauche ou de droite, vous êtes forcément de gauche ou de droite. Et je ne pense pas que ce soit le cas» Benson Boone, dans Rolling Stone

Une chose est certaine, Benson Boone est un grand bosseur, un solide compositeur de hits, un type qui adore passer ses nuits sur son piano et qui fera tout pour rester sur son petit nuage, sans sacrifier sa musique sur l’autel des algorithmes.

Enfin, théoriquement. Car c’est bien beau de maîtriser toutes les ficelles pour cumuler les millions de vues sur TikTok. En 2024, avec près de deux milliards d’écoutes de Beautiful Things, le jeune homme a dépassé à Taylor Swift et enchaîné les saltos sur scène. Dès cet été, la véritable acrobatie sera d’enjamber la frontière de la hype, pour commencer à séduire en douceur. Le monde à l’envers? Rien de bien surprenant pour ce Tom Cruise de la pop, qui passe ses journées la tête à... l’envers.