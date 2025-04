Voici tout ce qu'il faut savoir sur le Montreux Jazz Festival. dr

Voici la programmation du Montreux Jazz Festival 2025

Cette année, notre cœur va vibrer au rythme du reggaeton avec J Balvin, faire des sauts périlleux grâce à Benson Boone, et littéralement soupirer de nostalgie devant les monuments d'hier, avec Chaka Khan, Diana Ross, ou encore Dianne Reeves.

Le Montreux Jazz dévoile la programmation de sa 59e édition. Le festival nous offre un menu rempli de nostalgie et de grandes voix qui ont marqué leur époque, tout en jetant des ponts entre les différentes générations, avec une sélection d'artistes du moment.

A noter qu'il s'agit de la dernière édition hors mur, et que, le festival va retrouver ses pénates au Centre de Congrès dès 2026 pour fêter en bonne et due forme sa 60e édition. Vous aurez ainsi le droit, pour une dernière fois, à un écrin musical sur fond de couchers de soleil. Qui ne rêve pas de se faire bercer par la voix de Lionel Richie ou de Raye dans une atmosphère unique?

Autre information que tout le monde attend de pied ferme: la billetterie ouvrira ce vendredi 11 avril dès midi. Et pour ceux qui adorent s'ambiancer dans les dédales du festival, un peu de patience: le programme gratuit sera annoncé dès le 4 juin 2025.

Bon, après ces infos pratiques, place à la programmation. Et puisqu'une image vaut mille mots:

Scène du Lac

Cette année, la soirée d'ouverture promet d'être très spéciale: on aura droit à une intronisation de taille par une légende dotée d'une voix unique, celle de Chaka Khan. Cet incipit se déroulera en deux temps: la première partie sera dédiée à Quincy Jones, décédé en novembre dernier. Chaka Khan sera accompagnée de plusieurs invités qui rendront hommage à l'iconique producteur. La deuxième partie de soirée sera consacrée aux 50 ans de carrière de la diva américaine, dans le cadre de sa tournée actuelle.

Samedi 5 juillet, place au Prince du Reggaeton J Balvin - José Álvaro Osorio Balvín de son vrai nom. Pour les vrais nostalgiques de cet artiste colombien qui a collaboré avec les plus grandes stars du moment, de Bad Bunny à Rosalía. Petite piqûre de rappel de ses plus gros tubes: Mi Gente à Ay Vamos. Eh oui, ce dernier banger a déjà 10 ans. C'est pour vous, les millenials au fond de la salle qui se croient encore jeunes.

Toujours de la nostalgie pour les fans du Canadien Neil Young, qui fera une incursion tout en harmoni(ca) le dimanche 6 juillet.

Noah Kahan se produira lundi 7 juillet. Le génie américain de la pop-folk a un avenir prometteur, et a déjà collaboré avec Post Malone, Gracie Abrams ou encore Hozier.

Noah Kahan.

Si vous l'aviez manquée l'année passée, vous pourrez retrouver la voix tripante de Raye, le mercredi 9 juillet.

Raye s'est produite à Montreux en 2024. On en a encore des frissons.

Et puis, il y a des monuments d'hier qui sont encore au sommet aujourd'hui: Lionel Richie (jeudi 10 juillet) et Diana Ross (vendredi 11 juillet).

Lionel Richie.

Diana Ross.

Vous n'aurez pas pu ignorer le phénomène Yseult, qui est devenu mondial depuis l'explosion du titre obsédant Alibi. Après un passage sur une Scène du Lac humide en 2021, la revoilà à la même place, avec un projet et une image transformés, bien plus punk. Elle se produira le 12 juillet, juste avant Laylow, qui avait enflammé le Montreux Jazz Lab en 2022.

Yseult.

Dimanche 13 juillet, on vous sert sur un co-plateau d'argent deux artistes hors du commun, Jamie XX et l'ovni FKA Twigs, laquelle se produira pour la toute première fois en Suisse en dix ans de carrière. Son univers aussi barré que léché fusionne électro, art pop et R&B futuriste.

Après Pulp le lundi 14 juillet, vous serez beaucoup à vouloir assister au saut périlleux désormais culte de Benson Boone. Il viendra faire le show le mardi 15 juillet et partagera la vedette avec Sam Fender.

L'occasion de toucher au plus près la chanson la plus écoutée de l'année 2024 en Suisse et dans le monde, Beautiful Things. Avec ses 2.11 milliards de stream enregistrés par l’IFPI, le titre a dépassé Espresso de Sabrina Carpenter ou Birds of a Feather de Billie Eilish.

Vous pourrez retrouver The Black Keys et les Hermanos Gutiérrez le jeudi 17 juillet, Santana le 18, et Alanis Morissette le samedi 19 juillet.

Scène du Casino

Aux antipodes de la plateforme lacustre, les quelque 1300 places de la Scène du Casino promettent une ambiance très intimiste. Vous retrouverez James Blake le vendredi 4 juillet. Le 6 juillet, place à l'artiste à la voix puissante qui a co-écrit le dernier album d'Elton John, Brandi Carlile. Son septième opus, sorti en 2021, a décroché trois Grammy Awards, dont deux dans les catégories rock pour la chanson Broken Horses.

Le frère de Billie Eilish, Finneas, viendra distiller son style unique le lundi 14 juillet. Pour rappel, il est devenu, en 2020, le plus jeune artiste à remporter le Grammy Award du Producteur de l’année.

Le prince de la neo soul Leon Bridges viendra illuminer la scène du Casino le dimanche 13 juillet.

Il partagera son plateau avec le phénomène de la J-Pop, Fujii Kaze.

On ne peut que se réjouir de voir et d'entendre en chair et en sons Saint Levant le mercredi 16 juillet qui ne cesse de s'imposer (pour notre plus grand bonheur) sur notre For You Page. Inutile de vous le dire: on va amener notre clémentine.

Les fans de Nathy Peluso ont rendez-vous le vendredi 18 juillet. Attention, son univers s'est assombri...et ça lui réussit plutôt bien.