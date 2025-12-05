ciel couvert
DE | FR
burger
Divertissement
Musique

«TP sur TP»: Jul sort un double album en décembre 2025

Jul sort un double album
Jul ne s'arrête jamais. Image: Redferns

Jul revient avec un album façonné «à l'instinct» en douze jours

Le rappeur français Jul, toujours champion du streaming en 2025, sort «TP sur TP», un double album, ce vendredi. Le projet a été réalisé en moins de deux semaines.
05.12.2025, 09:3205.12.2025, 10:34

Numéro 1 des artistes les plus streamés dans l'Hexagone en 2025, le rappeur français Jul, originaire de Marseille (sud-est), sort vendredi TP sur TP, un double album enregistré à Paris contenant des duos éclectiques, de Naza au groupe corse I Muvrini.

«Je fais tout à l'instinct, tout sur l'esprit du moment», confie Jul dans le documentaire qui accompagne cette sortie, disponible sur YouTube. En tout, le projet a été façonné en seulement douze jours.

Le documentaire en question 👇

Vidéo: youtube

Le film plonge dans les coulisses de la création du disque lors de sessions d'enregistrement nocturnes dans un studio parisien, où il dit être venu chercher «une autre inspiration».

Qui est vraiment Jul, l'idole des jeunes (et des autres)

«J'ai toujours fait des bons albums avec la grisaille», sourit «le J», loin de Marseille, la ville dont il est devenu un emblème jusqu'à être, à l'arrivée de la flamme olympique sur le Vieux-Port en provenance de Grèce, l'un des premiers porteurs français des Jeux de Paris en 2024.

En moins de deux semaines, cet artiste prolifique - une trentaine d'albums, au moins deux nouveautés par an depuis 2014 -, a bâti un double opus de 32 morceaux, via son label indépendant D'or et de platine.

Le rappeur de 35 ans lâche:

«J'essaie d'innover, j'essaie de faire ce que j'aime»

Peindre la réalité

Le titre de l'album, TP sur TP, s'inscrit dans son univers: «TP» signifie «temps plein», en référence au volume horaire des dealers et autres petites mains d'un trafic qui gangrène la cité phocéenne.

A ses yeux, sa musique n'évoque «que de la réalité», des instants de vie «que ce soit dans la trahison, que ce soit dans les joies, les peines». Comme des photos qui défilent sur un téléphone, «mes sons, c'est mes souvenirs à moi», compare-t-il dans le documentaire.

Parmi les duos figurent son ami Naza, la star américaine des années 2000 Akon (Lonely) ou encore le trublion catalan du rap Morad.

La dernière chanson de Jul choque ses fans

Jul rend aussi hommage à ses racines familiales corses, avec A chacun sa victoire, titre où il conte l'espoir aux côtés du célèbre groupe I Muvrini, et dans une autre chanson avec Marcu Antone Fantoni.

Personnalité réservée fuyant la lumière, celui qui se surnomme «L'Ovni» est pourtant un phénomène capable de battre le record de fréquentation au Stade de France avec 97 816 spectateurs réunis en avril. Il retrouvera l'enceinte parisienne en mai 2026.

En parallèle, son règne sur le classement des artistes les plus écoutés en streaming en France se poursuit: en 2025, il reste numéro 1 pour la cinquième année consécutive sur Spotify et la sixième année d'affilée sur Deezer, selon les données de ces plateformes publiées cette semaine.

(fan/jlo/asm/lrb)

Si vous êtes branchés musique
Au Jazz, on a cru que J Balvin ne monterait jamais sur scène
Au Jazz, on a cru que J Balvin ne monterait jamais sur scène
de Margaux Habert
Qui est Rilès, le rappeur qui va faire trembler Festi'neuch?
Qui est Rilès, le rappeur qui va faire trembler Festi'neuch?
de Sainath Bovay, Noémie Pascalin
Ce génie des reprises va enflammer le Montreux Jazz Festival
Ce génie des reprises va enflammer le Montreux Jazz Festival
de Sainath Bovay, Noémie Pascalin
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
de Joanna Oulevay

Voici la tasse de café le plus cher du monde

Vidéo: extern / rest

Les 10 chauves les plus sexy

1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Que vous réserve le «Spotify Wrapped 2025»?
La plateforme de streaming musical a sorti sa traditionnelle rétrospective propre à chaque utilisateur et révèle également les contenus les plus écoutés de l'année.
Depuis 2015, Spotify a pris l’habitude de proposer, en fin d’année, son fameux «Wrapped». Un concept sous forme de rétrospective, repris notamment par ses concurrents, et qui n’en finit plus d’être copié, puisque même Strava et YouTube s’y sont mis.
L’article