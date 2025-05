Image: watson

Qui est vraiment Jul, l'idole des jeunes (et des autres)

Jul vient de boucler une série de concerts au Stade Vélodrome de Marseille, attirant quelque 150 000 spectateurs lors de deux soirées record. Face à tel succès, on a voulu savoir quelle était la formule secrète du rappeur le plus prodigue de sa génération.

Tarik Chakor / the conversation

Trente minutes: c'est la durée qu'a mis le rappeur Jul pour vendre la totalité de ses places de concert suite à l'annonce de ses deux dates exclusives, le 24 mai passé au Stade-Vélodrome (Marseille), et le 26 avril au Stade de France (Saint-Denis).

Record déjà battu par l'annonce d'un nouveau concert à Marseille, faite ce 23 mai. Le succès fut évidemment au rendez-vous: les billets se sont écoulés en dix minutes. Plus d'un million de connexions ont été enregistrées, les files d'attente dépassant les centaines de milliers de personnes. Adulé ou décrié comme hier Johnny Hallyday, l'artiste suscite aussi, comme son aîné, un certain mépris des élites.

Les records, Jul les accumule: il devient en février 2020 le plus gros vendeur de disques de l'histoire du rap français. Plus récemment, il a, en l'espace d'une semaine, battu le record d'affluence au Stade de France avec plus de 97 800 spectateurs (devant Johnny Hallyday, Indochine et U2) et écoulé plus de 123 000 exemplaires de son dernier album D&P à vie, loin devant le meilleur démarrage de l'année 2025 (Au pays des Enfoirés, avec 57 000 ventes).

Considéré comme le meilleur rappeur français par certains, décrié ou moqué par d'autres, Jul laisse rarement indifférent. Après le succès du double concert-évènement du week-end précédent, retour sur ce qui fait la singularité de l'artiste.

Le charme de l'authenticité

Loin de l'image de l'artiste rap aux multiples signes extérieurs de richesse (vêtements de luxe, grosses voitures et bijoux bling-bling), Jul arbore en toutes occasions l'ensemble jogging-claquettes-chaussettes. Il porte généralement des références aux prix accessibles ou sa propre marque.

Jul apparaît authentique dans sa manière d'être et de se comporter, dans sa manière de se vêtir, mais, surtout, dans sa manière de vivre sa célébrité. En 2014 déjà, il expliquait: «Ce que je dis, c'est ce que je vis et ce que je vois», soulignant sa volonté de ne pas travestir la réalité, de ne pas « s'inventer une vie ».

Jul semble se proposer tel qu'il est, brut de décoffrage, avec ses forces, ses faiblesses, ses rêves et ses doutes, sans réel calcul ou stratégie marketing. Il reste proche de son public, qui peut facilement s'identifier à lui, au détour d'une phrase ou d'une anecdote du quotidien.

L'art de cultiver la proximité

Dans une industrie du rap marquée par la quête du profit, le mode de fonctionnement de Jul dénote.

Durant la crise du Covid-19, l'artiste a effectué un don de 30 000 euros à la Fondation des hôpitaux de France, puis a décidé de mettre aux enchères ses disques d'or, de platine et de diamant ainsi que certains objets collector au profit de celle-ci. Plus de 300 000 euros ont été récoltés.

Avec son label, D'or et de platine, Jul a également sorti, de 2015 à 2023, sept albums gratuits, disponibles uniquement sur les plateformes de streaming et en téléchargement (sans version physique donc). Plus que de simples coups de com', l'artiste explique sa volonté de récompenser ses fans, la Team Jul, pour leur fidélité. C'est notamment autour du fameux «signe Jul» (réalisé en joignant ses deux mains afin de former les lettre J, U et L) que l'artiste fédère ses fans, mais également des personnalités publiques, comme Booba ou Vincent Cassel.

La proximité avec ses fans se traduit aussi dans la dimension participative et collaborative de certains de ses projets: Jul a organisé plusieurs concours pour dessiner sa pochette d'album, le choix final revenant au public grâce aux votes en stories Instagram. En juin 2022, en plein milieu de son premier concert au Stade-Vélodrome, l'artiste a même proposé à ses fans de faire un morceau avec lui, en direct, du choix de l'instrumental à l'enregistrement en live.

Marseille en toile de fond

Cette proximité, Jul la nourrit aussi au niveau géographique. Né en 1990 dans le 5e arrondissement de Marseille, Jul est amoureux de sa ville, qu'il place au coeur de sa vie et de son oeuvre.

L'exemple le plus marquant est le projet d'album 13 Organisé, rassemblant une cinquantaine de rappeurs marseillais, avec son morceau phare Bande organisée.

Pour le plaisir 👇 Vidéo: YouTube/DORETDEPLATINE

Ce projet témoigne de la volonté de Jul de rassembler: les artistes, les générations, les quartiers, et in fine Marseille. Il a battu de nombreux records: plus de 7 millions de vues en 4 jours, single de diamant le plus rapide de l'histoire de la musique française, titre de rap français ayant atteint le plus vite les 100 millions de vues sur YouTube, record de longévité dans le top monde de la plateforme de Spotify, etc. Dès décembre 2020, le titre est certifié double single de diamant avec 100 millions de streams, là aussi, le plus rapide de l'histoire de la musique française.

Sorti en octobre 2024, le second opus 13 Organisé 2 regroupe plus de 150 artistes, exclusivement marseillais. Il fait la part belle aux nouvelles générations, venues se frotter aux anciens.

Au coeur de son oeuvre et de sa vie, Jul est à l'image de sa ville. Un parallèle se dessine naturellement entre le rappeur et la cité phocéenne: une histoire modeste et populaire, des caractéristiques brutes longtemps incomprises et moquées, voire méprisées, puis devenant progressivement hype.

Le Johnny Hallyday des temps modernes?

En 2019, dans son titre C'est pas des LOL, Jul clamait :

«J'veux vendre 110 millions d'CDs comme Johnny Hallyday J'veux remplir le Vél' comme Johnny Hallyday»

S'il peut sembler étonnant, un parallèle est possible entre l'artiste marseillais et le chanteur disparu en 2017, notamment du point de vue des critiques essuyées. L'un comme l'autre connaît un vaste succès populaire, tout en étant raillé par une autre partie de la population.

Au début de sa carrière, Johnny Hallyday n'était pas considéré comme un «vrai chanteur»: il faisait partie du mouvement yéyé, largement méprisé par une partie des élites culturelles, des critiques musicaux, et même du public adulte.

Jul, lui, ne ferait pas du «vrai rap», de la «vraie musique», ne serait pas un «vrai chanteur». Son usage de l'autotune, appelé aussi vocoder, est très critiqué: ce logiciel corrige sa voix pour lui donner un caractère artificiel, voire métallique. Il le revendique comme l'une de ses marques de fabrique, signature d'un «style Jul», d'ailleurs adopté sans complexes par d'autres artistes.

Ainsi, Jul peut être considéré comme une sorte de Johnny des temps modernes: encore souvent méprisé des élites culturelles, il représente une figure de la culture populaire qui s'adresse à un public large, dispose d'une productivité hors norme (trois projets par an en moyenne), tisse un rapport extrêmement proche avec son public et incarne son époque.

Clin d'oeil de la vie, Jul a même d'une certaine manière déjà incarné l'un des titres-phares de Johnny Hallyday, en allumant le feu du chaudron olympique, lors de la cérémonie d'inauguration des JO de Paris 2024. Une participation à un évènement à l'image de sa carrière: «d'or, d'argent et de platine».

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original.