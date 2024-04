Kim Kardashian n'est pas la seule victime dans le nouvel album de Taylor Swift, The Tortured Poets Department. Image: pinterest/instagram/canva

«Ma mère souhaitait ta mort»: Taylor Swift s'attaque à Kim Kardashian

Oubliez les métaphores gnangnans. Dans The Tortured Poets Department, où «tout n'est qu'amour et poésie», Taylor Swift parle sexe, drogue et alcool (entre autres) et ne lésine pas sur les incongruités.

Alors que les fans décodent chaque mot du nouvel album de Taylor Swift The Tortured Poets Department, c'est le titre thanK you aIMee qui attire l'attention. En effet, les Swifties sont convaincus que la chanson parle de Kim (Kardashian, évidemment). Une théorie qui se tient lorsque l'on prête un oeil plus attentif au titre ainsi qu'aux paroles. Pour commencer, il y a le fait que les lettres en majuscules disposées dans le titre épellent un mot: Kim. Et puis il y a une phrase en particulier qui a mis le feu aux poudres:

«Tout le monde sait que ma mère est une sainte, mais elle avait l'habitude de dire qu'elle souhaitait ta mort» Taylor Swift dans thanK you aIMee

Des mots qui font directement écho au clash qui a profondément marqué la chanteuse en plus de lui avoir presque coûté sa carrière.

Pour rappel, tout commence en 2009, lorsque Kanye West monte sur scène pour interrompre Taylor Swift alors qu'elle venait de gagner un award. S'en suit de nombreuses bisbilles entre les deux camps jusqu'en 2016 où Kanye West sort le tristement célèbre titre Famous où le rappeur s'en prend à Taylor Swift. Kim Kardashian intervient et publie une vidéo, éditée et modifiée, dans le but de retourner l'opinion publique contre la chanteuse. Et ça marche, puisqu'elle subit un véritable harcèlement tant de la part des médias que des internautes. Elle disparaîtra pendant une année et reviendra avec la sortie d'un album règlement de compte, Reputation.

Toujours dans thanK you aIMee, Taylor Swift va encore plus loin et se sert de North West fille de Kim, mais surtout fan de Taylor Swift, pour piquer là où ça fait mal.

«Et un jour, ton enfant rentre à la maison en chantant une chanson que seules nous deux saurons être à propos de toi» Taylor Swift dans thanK you aIMee

Ici, Taylor fait référence à une vidéo devenue virale il y a x temps publiée sur le compte TikTok de North. On y voit le duo mère-fille danser sur Shake it Off... de Taylor Swift.

Alors Taylor Swift règle-t-elle ses comptes une bonne fois pour toutes ou joue-t-elle la carte de la rancune? Si la réponse varie selon l'opinion de chacun, certaines personnes ont un avis bien tranché sur The Tortured Poets Department: les mamans de Swifties, qui se retrouvent empêtrées dans tout ce bordel.

Comment expliquer que Taylor Swift, l'Américaine parfaite, enchaîne les jurons dans, au moins, sept morceaux? Car au-delà d'avoir «juste» souhaité la mort de Kim Kardashian dans thanK you aIMee, l'entièreté de son album est brutalement honnête et Taylor Swift jure. Beaucoup. Plus que jamais en fait.

Kim Kardashian n'est pas la seule victime

Mais la star du clan Kardashian n'est pas la seule à en avoir pris pour son grade. Joe Alwyn, comme attendu, a lui aussi été une source d'inspiration sans fin pour la chanteuse. Tout comme Matt Healy (un autre ex) et Travis Kelce, son petit ami actuel.

Reste à savoir si l'un des principaux intéressé osera répondre aux attaques de la chanteuse. Quoi qu'il en soit, il a intérêt à savoir se battre car Taylor Swift semble vouloir avoir le dernier mot.