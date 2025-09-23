ciel couvert12°
Drake a fait la pupute en Chanel à l'Oktoberfest

Le chanteur canadien a fait sensation dans son costume folklorique pour l'Oktoberfest.instagram

Pendant que certaines célébrités suaient sang et eau au marathon de Berlin ce dimanche, d'autres ont profité de leur séjour en terres allemandes pour s'enfiler litres de bière, bratwurst et bretzels géants à l'Oktoberfest. Parmi elles: Drake, qui a fait sensation dans son costume «traditionnel» revisité.
23.09.2025, 14:5023.09.2025, 14:50

Nous avons tous, dans notre entourage, cette personne charmante qui, même déguisée, refuse mordicus de s'enlaidir. Qu'il s'agisse de célébrer Halloween ou Carnaval, leur coquetterie l'empêchera de se travestir suffisamment pour être dans l'impossibilité de draguer une fois quelques verres avalés et la musique lancée.

Drake appartient manifestement à cette catégorie.

Ce week-end, le rappeur canadien a profité de sa tournée européenne pour faire un crochet par la Bavière et goûter, avec d'autres dizaines de milliers de fêtards, aux délices de l'Oktoberfest.

Le rappeur a fait un bain de foule à l’Olympiahalle de Munich.
Qui dit Oktoberfest... dit évidemment costume traditionnel. Lequel allie astucieusement culotte courte brodée (le «Lederhosen»), chemise à carreaux, bretelles, chaussettes hautes et gilet (le «Janker»). Vous vous coucherez moins bête ce soir, ne nous remerciez pas.

Bob Dempster, master of ceremonies for this year&#039;s Oktoberfest, to be held this Sunday in Thousand Oaks, shows off his lederhosen, a traditional Bavarian Festival Costume. He was outside of the M ...
Youpi!Image: Los Angeles Times

Un accoutrement qui, ok, avouons-le, peine à mettre pleinement en valeur tout le sex-appeal de son porteur. Impensable pour Drake, romantique à toute épreuve mais célibataire endurci, mais qui n'a jamais perdu l'espoir de «pouvoir» se marier un jour. Aux dernières nouvelles, le chanteur fréquentait «quatre ou cinq femmes» à la fois.

Il s'agissait donc pour le chanteur de conserver tout son potentiel sexy pour engloutir saucisses, jarrets de porc rôti et autres «Obatzda» (pour les non-initiés, un fromage crémeux mélangé avec du beurre, de la bière, du paprika et des oignons, servi sur du pain).

Pendant ce temps, à Berlin...

Ce Romand a conseillé Harry Styles: «Personne n'allait me croire»

Ainsi, Drake s'est pointé à l'Oktoberfest avec une interprétation bien à lui du célèbre costume bavarois: un ensemble Chanel vintage de la collection Chanel automne-hiver 1993, associé à un collier clinquant de sa chaîne OVO. Le tout, complété par un coeur en pain d'épices et un pin's Wiesn Glupperl à son nom.

On notera le superbe jeu de mots sur «Too hot to Hendl» («Trop sexy pour être manipulé»), travesti en référence au Hendl, le poulet rôti servi durant l'Oktoberfest. Smart.
Un p'tit selfie d'influenceuse dans le miroir, et hop! Le tour est joué.
Santéééééé!
Santéééééé!instagram

Difficile de dire si cette version améliorée de la salopette traditionnelle a eu du succès auprès des Bavaroises. Mais à en juger par le regard complice de l'une d'elles sur un TikTok publié par un participant... la technique a eu son petit effet.

@stabilovic_ Fiebertraum #drake #münchen #oktoberfest #ovo #fyp ♬ Originalton - Dino

Qui sait? L'heureuse élue à accéder, enfin, à la légendaire collection de sacs Birkin qu'il réserve à sa future femme... porte peut-être des nattes blondes et un «dirndl».

Pour tout savoir des Birkin, c'est ici que ça se passe...

Drake est un obsédé
