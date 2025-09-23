Harry Styles et Jasper McDowell sur la ligne de départ du marathon de Berlin. Le Genevois nous a livré quelques détails sur sa conversation avec la superstar. image: instagram/watson

Ce Romand a conseillé Harry Styles: «Personne n'allait me croire»

Il a bien failli passer incognito entre les 55 000 coureurs qui ont pris le départ, ce dimanche, du marathon de Berlin: en dépit d'un pseudo digne d'un méchant de James Bond, le chanteur Harry Styles a été reconnu par un autre participant. Le Genevois Jasper McDowell a eu l'occasion de lui donner quelques conseils avant le coup d'envoi.

Ce n'est plus un secret. Malgré un CV déjà ridicule, qui comprend (entre autres) trois albums studio, deux tournées mondiales et trois Grammy Awards, Harry Styles est désormais un marathonien accompli. Après un temps on ne peut plus correct au marathon de Tokyo au mois de mars de 3h24 et 7s, l'ancienne figure des One Direction s'est à nouveau illustrée lors d'un autre Major, ce week-end.

Et pour cause: le chanteur britannique a brisé la barrière symbolique des 3 heures, en avalant les 42,195km du marathon en 2h59 et 13 secondes. Ce, malgré une température et une humidité inhabituelles pour la saison.



Surpris par un Romand

Pour se faufiler entre les quelque 55 000 coureurs sans être dérangée, la superstar avait tout prévu: son dossard, le numéro 31261, affichait le nom de «Sted Sarandos» - peut-être une référence subtile à Ted Sarandos, le PDG de Netflix. Un pseudonyme solide, couplé à une tenue très discrète, totalement noire - à l'exception de ses Nike Alphafly 3, fluo à en faire mal aux yeux.

Harry Styles était presque méconnaissable, sur la ligne de départ.

Mais les lunettes de soleil et le bandeau vissé sur le crâne n'ont pas suffi à flouer Jasper McDowell, également présent parmi les participants à la quête d'un record personnel. «J’air croisé Harry Styles à côté de la tente des athlètes élites», nous explique ce coach en course à pied et marathonien professionnel.

«Je suppose que les organisateurs l’ont mis avec les élites pour qu’il ne se fasse pas arrêter par tous les autres coureurs dans les blocs de départ.»

Jasper McDowell (ici, à Genève) est vice-champion suisse du marathon. instagram

De quoi ont-ils discuté? «Il était super sympa avec moi. Il m’a demandé si j’avais déjà fait le marathon de Berlin et s’il y avait des difficultés sur le parcours», poursuit le Genevois. Avec des dizaines de marathons à son actif, dont celui de Berlin, l'entraîneur a pu lui promulguer quelques conseils avisés et professionnels.



«Je lui ai expliqué qu’il y avait un peu de dénivelé positif entre le km 25 et 30, mais que le parcours était l'un des plus rapides dans le monde» Jasper McDowell, à watson

«Je lui ai demandé quel était son objectif et il m’a répondu qu’il visait 3 heures. Il était très calme et m’a demandé quel était mon objectif», poursuit James, qui visait un temps stratosphérique de 2h15 - un objectif difficilement atteignable compte tenu des conditions «loin d'être idéales».

«Je lui ai dit qu’il faisait trop chaud pour moi pour viser 2h15 mais que j’allais quand même tenter. On s’est serré la main, on s’est souhaité bonne chance et il est parti vers le départ», conclut le Suisse, qui a évidemment tenté de demander un selfie au chanteur, au terme de leur discussion. Mais il a gentiment refusé.

«C'était compréhensible, car je suis sûr qu'il voulait rester discret le plus longtemps possible», relativise Jasper.

«Je pensais que personne ne me croirait» Jasper McDowell

Coup de bol: l'un de ses amis se trouve «au bon endroit au bon moment» et parvient à immortaliser la preuve ultime:

Une jolie consolation pour le vice-champion suisse du marathon, qui n'a pas réussi à battre son record personnel de 2h19 et 23s - mais qui s'en est tiré avec un temps remarquable de 2h21 et 18s ce dimanche. Harry Styles a encore du pain sur la planche!