brouillard
DE | FR
burger
Divertissement
People

25 chiens de célébrités qui n'ont pas été clonés

Voici 25 chiens de célébrités qui n'ont pas été clonés

Pas fan des animaux de compagnie clonés? Voici 25 chiens adoptés par des célébrités qui, à part la possibilité de manger dans des gamelles en argent massif, sont «presque» ordinaires.
07.11.2025, 05:3407.11.2025, 05:34
Marine Brunner
Marine Brunner

L'annonce de Tom Brady d'avoir cloné sa chienne Lua, décédée en 2023, pour donner vie à sa nouvelle chienne, Junie, a fait grand bruit cette semaine. L'ancien footballeur de la NFL n'est toutefois pas le seul à avoir eu recours au clonage pour faire «renaître» son animal de compagne avec une pipette - d'autres célébrités, comme Paris Hilton et Barbara Streisand, ont également tenté le coup.

Puisque les chiens clonés ne semblent pas avoir spécialement la cote auprès des internautes, nous vous proposons des photos de chiens de stars nés de manière «classique».

All I want for Christmas is: regarder ces chiens choisir eux-mêmes leur cadeau

(Et oui, si vous ne l'aviez pas compris, cette actualité est un prétexte totalement bancal pour vous exposer des chiens et des stars de bon matin.)

Emily Ratajkowski

Le mannequin possède un chien de race croisée Husky × Berger allemand nommé Colombo.

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 21: Emily Ratajkowski is seen walking her dog on August 21, 2024 in New York City. (Photo by Gotham/GC Images)
GC Images

Billie Eilish

La chanteuse a adopté un pitbull, Shark, auprès de l’association Angel City Pit Bulls, durant la pandémie de Covid-19.

Image
image: instagram

Cara Delevingne

Alfie est un mix Chihuahua-terrier adopté et très proche de sa célèbre propriétaire.

Image
image: instagram

Kylie Jenner

Propriétaire de pas moins de sept chiens, Kylie a notamment perdu Norman, un greyhound italien, en 2025.

Image
image: instagram

Hailey et Justin Bieber

Le couple est propriétaire d'un duo de Yorkies, Oscar (adopté en 2018) et Piggy Lou (arrivée en 2022, petite sœur d’Oscar).

Image
image: instagram

Ariana Grande

La chanteuse est à la tête d'une vraie tribu, parmi lesquels Toulouse, un beagle-chihuahua mix, adopté en 2013 - en tout, elle en possède environ dix.

THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON -- Episode 0457 -- Pictured: (l-r) Singer Ariana Grande during an interview with host Jimmy Fallon on April 25, 2016 -- (Photo by: Andrew Lipovsky/NBCU Photo Ban ...
Image: NBCUniversal

Liam Hemsworth

En 2015, l'acteur a adopté deux chiens secourus: Dora et Tani.

Image
image: x

Jennifer Aniston

Elle partage sa vie avec plusieurs chiens adoptés, notamment Lord Chesterfield (un Labrador blanc) et Clyde (un Schnauzer mix).

Image
image: instagram
Jennifer Aniston affiche son nouveau chéri

Glen Powell

L'acteur a adopté un petit chien-rescue nommé Brisket (mélange terrier-poodle), qui est devenu depuis une star des tapis rouges.

Image
image: instagram

Demi Moore

Pilaf, le chien miniature de Demi Moore, a également fait plusieurs incursions lors de grands évènements.

SANTA MONICA, CALIFORNIA - FEBRUARY 22: Actress Demi Moore and her dog Pilaf attend the 2025 Film Independent Spirit Awards on February 22, 2025 in Santa Monica, California. (Photo by Amanda Edwards/G ...
Getty Images North America

Justin Theroux

L'acteur a adopté une femelle pitbull nommée Kuma (qui signifie ours en japonais) en 2018.

TODAY -- Pictured: Justin Theroux on Wednesday, September 4, 2024 -- (Photo by: Nathan Congleton/NBC via Getty Images)
Image: NBCUniversal

Ryan Gosling

Ryan Gosling a eu plusieurs chiens recueillis au fil des ans - George est le plus célèbre pour l'avoir accompagné sur le plateau du Late Show de Jimmy Fallon, en 2011.

LOS ANGELES, CA - JUNE 17: Ryan Gosling is seen at Los Angeles International Airport on June 17, 2011 in Los Angeles, California. (Photo by GVK/Bauer-Griffin/GC Images)
GC Images

Ian Somerhalder

La star de Vampire Diaries et sa femme, Nikki Reed, possèdent notamment un chien adopté nommé Sequoia et une chèvre, Delilah.

Image
image: instagram

Amanda Seyfried

L'actrice adore tellement son berger australien, Finn, qu'elle lui a même créé un compte Instagram.

Image
image: instagram

Miley Cyrus

Tout comme Ariana Grande, Miley est la maman de plusieurs compagnons à poil, dont un berger allemand nommé Emu.

Image
image: instagram

Olivia Palermo

La New-Yorkaise ne va jamais nulle part sans Mr Butler, son bichon maltais blanc.

Image
image: instagram

Jake Gyllenhaal

L'acteur possède deux chiens: un berger allemand adopté (Atticus) et un puggle (Boo Radley), nommés d'après le roman Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur d'Harper Lee.

LOS ANGELES, CA - APRIL 20: Jake Gyllenhaal is seen in Los Angeles on April 20, 2015 in Los Angeles, California. (Photo by Bauer-Griffin/GC Images)
GC Images

Hugh Jackman

Il a adopté un bouledogue français, Dali, en 2010, ainsi qu'un croisée poddle-terrier nommée Allegra, en 2014.

NEW YORK, NY - MAY 19: Hugh Jackman is seen walking is his dog in SoHo on May 19, 2021 in New York City. (Photo by Raymond Hall/GC Images)
GC Images

Jessica Biel

L'actrice possède notamment un pitbull, Tina.

NEW YORK, NY - MAY 06: Jessica Biel is seen in the East Village on May 6, 2013 in New York City. (Photo by Alo Ceballos/FilmMagic)
Image: FilmMagic

Sabrina Carpenter

La chanteuse a deux chiens, Goodwin et Louie. Goodwin est un chien de refuge âgé, croisé entre plusieurs races. Louie est un jeune cavapoo.

Image
image: instagram

Margot Robbie

En février 2016, Margot Robbie et son mari Tom Ackerley ont accueilli un chiot recueilli dans leur foyer, qu'ils ont baptisé Boo Radley - comme Jake Gyllenhaal - suivi d'un second en 2020.

Image
image: instagram

Miranda Kerr

L'actrice et mannequin partage régulièrement des photos de Teddy, un cava-poo-chon, sur son compte Instagram.

Image
image: instagram

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon possède plusieurs chiens, dont un labrador noir nommé Major, un bouledogue français nommé Minnie Pearl et un bouledogue américain nommé Lou.

Image
image: instagram

Nicole Kidman

Le chien principal de Nicole Kidman est Julian, un caniche toy qu'elle a adopté en 2019.

Image
image: instagram
«Une femme plus jeune»: Les détails explosifs du divorce de Nicole Kidman

Meghan Markle et le prince Harry

Le duc et la duchesse de Sussex sont les heureux prpropriétaires de Pula, un labrador noir, et Mia, une beagle recueillie dans un refuge.

Image
image: instagram
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Alec Baldwin a encore des ennuis: «Un camion de la taille d'une baleine»
Alec Baldwin a encore des ennuis: «Un camion de la taille d'une baleine»
de Marine Brunner
Yseult affirme avoir été «plagiée» et s'en prend plein la tronche
1
Yseult affirme avoir été «plagiée» et s'en prend plein la tronche
Ils vivent comme nous
Ils vivent comme nous
de Jérémie Crausaz
Ce spa romand figure parmi les 50 meilleurs du monde
Ce spa romand figure parmi les 50 meilleurs du monde
de Marine Brunner

Pas eu assez de chiens?

1 / 20
Les meilleurs costumes d'Halloween pour chiens
source: boredpanda
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Voici des chiens à l'aise devant la caméra
1 / 12
Voici des chiens à l'aise devant la caméra
source: boredpanda
partager sur Facebookpartager sur X
Quand le plus petit chien du monde rencontre le plus grand
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien coûtera le train de nuit CFF pour la Suède
2
Cet athlète «suisse» gagne plus que Federer, Xhaka et Josi réunis
3
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
Le calendrier de l'Avent de Gwyneth Paltrow est déjà en rupture de stock
Alors que les Fêtes de fin d'année approchent à grands pas, GOOP, la marque lifestyle de Gwyneth Paltrow, a tout prévu. Voici un calendrier de l'Avent très coquin, à offrir (ou pas!) à belle-maman pour qu'elle passe un mois de décembre enchanteur.
Quand il s'agit de commercialiser des dingueries, Gwnyeth Paltrow n'en est pas à son coup d'essai. Après les bougies au parfum des tréfonds de l'anatomie féminine ou la «chaise sexuelle», la gourou lifestyle vient de dévoiler l'une de ses dernières trouvailles: un calendrier de l'Avent. Sauf que les friandises qu'il contient ne se destinent pas aux enfants.
L’article