Voici 25 chiens de célébrités qui n'ont pas été clonés

Pas fan des animaux de compagnie clonés? Voici 25 chiens adoptés par des célébrités qui, à part la possibilité de manger dans des gamelles en argent massif, sont «presque» ordinaires.

L'annonce de Tom Brady d'avoir cloné sa chienne Lua, décédée en 2023, pour donner vie à sa nouvelle chienne, Junie, a fait grand bruit cette semaine. L'ancien footballeur de la NFL n'est toutefois pas le seul à avoir eu recours au clonage pour faire «renaître» son animal de compagne avec une pipette - d'autres célébrités, comme Paris Hilton et Barbara Streisand, ont également tenté le coup.

Puisque les chiens clonés ne semblent pas avoir spécialement la cote auprès des internautes, nous vous proposons des photos de chiens de stars nés de manière «classique».

(Et oui, si vous ne l'aviez pas compris, cette actualité est un prétexte totalement bancal pour vous exposer des chiens et des stars de bon matin.)

Emily Ratajkowski

Le mannequin possède un chien de race croisée Husky × Berger allemand nommé Colombo.

GC Images

Billie Eilish

La chanteuse a adopté un pitbull, Shark, auprès de l’association Angel City Pit Bulls, durant la pandémie de Covid-19.

image: instagram

Cara Delevingne

Alfie est un mix Chihuahua-terrier adopté et très proche de sa célèbre propriétaire.

image: instagram

Kylie Jenner

Propriétaire de pas moins de sept chiens, Kylie a notamment perdu Norman, un greyhound italien, en 2025.

image: instagram

Hailey et Justin Bieber

Le couple est propriétaire d'un duo de Yorkies, Oscar (adopté en 2018) et Piggy Lou (arrivée en 2022, petite sœur d’Oscar).

image: instagram

Ariana Grande

La chanteuse est à la tête d'une vraie tribu, parmi lesquels Toulouse, un beagle-chihuahua mix, adopté en 2013 - en tout, elle en possède environ dix.

Image: NBCUniversal

Liam Hemsworth

En 2015, l'acteur a adopté deux chiens secourus: Dora et Tani.

image: x

Jennifer Aniston

Elle partage sa vie avec plusieurs chiens adoptés, notamment Lord Chesterfield (un Labrador blanc) et Clyde (un Schnauzer mix).

image: instagram

Glen Powell

L'acteur a adopté un petit chien-rescue nommé Brisket (mélange terrier-poodle), qui est devenu depuis une star des tapis rouges.

image: instagram

Demi Moore

Pilaf, le chien miniature de Demi Moore, a également fait plusieurs incursions lors de grands évènements.

Getty Images North America

Justin Theroux

L'acteur a adopté une femelle pitbull nommée Kuma (qui signifie ours en japonais) en 2018.

Image: NBCUniversal

Ryan Gosling

Ryan Gosling a eu plusieurs chiens recueillis au fil des ans - George est le plus célèbre pour l'avoir accompagné sur le plateau du Late Show de Jimmy Fallon, en 2011.

GC Images

Ian Somerhalder

La star de Vampire Diaries et sa femme, Nikki Reed, possèdent notamment un chien adopté nommé Sequoia et une chèvre, Delilah.

image: instagram

Amanda Seyfried

L'actrice adore tellement son berger australien, Finn, qu'elle lui a même créé un compte Instagram.

image: instagram

Miley Cyrus

Tout comme Ariana Grande, Miley est la maman de plusieurs compagnons à poil, dont un berger allemand nommé Emu.

image: instagram

Olivia Palermo

La New-Yorkaise ne va jamais nulle part sans Mr Butler, son bichon maltais blanc.

image: instagram

Jake Gyllenhaal

L'acteur possède deux chiens: un berger allemand adopté (Atticus) et un puggle (Boo Radley), nommés d'après le roman Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur d'Harper Lee.

GC Images

Hugh Jackman

Il a adopté un bouledogue français, Dali, en 2010, ainsi qu'un croisée poddle-terrier nommée Allegra, en 2014.

GC Images

Jessica Biel

L'actrice possède notamment un pitbull, Tina.

Image: FilmMagic

Sabrina Carpenter

La chanteuse a deux chiens, Goodwin et Louie. Goodwin est un chien de refuge âgé, croisé entre plusieurs races. Louie est un jeune cavapoo.

image: instagram

Margot Robbie

En février 2016, Margot Robbie et son mari Tom Ackerley ont accueilli un chiot recueilli dans leur foyer, qu'ils ont baptisé Boo Radley - comme Jake Gyllenhaal - suivi d'un second en 2020.

image: instagram

Miranda Kerr

L'actrice et mannequin partage régulièrement des photos de Teddy, un cava-poo-chon, sur son compte Instagram.

image: instagram

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon possède plusieurs chiens, dont un labrador noir nommé Major, un bouledogue français nommé Minnie Pearl et un bouledogue américain nommé Lou.

image: instagram

Nicole Kidman

Le chien principal de Nicole Kidman est Julian, un caniche toy qu'elle a adopté en 2019.

image: instagram

Meghan Markle et le prince Harry

Le duc et la duchesse de Sussex sont les heureux prpropriétaires de Pula, un labrador noir, et Mia, une beagle recueillie dans un refuge.

image: instagram