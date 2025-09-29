ciel couvert12°
Orelsan repart en tournée et il y a un concert à Genève

CANNES, FRANCE - MAY 18: Orelsan attends the &quot;Indiana Jones And The Dial Of Destiny&quot; red carpet during the 76th annual Cannes film festival at Palais des Festivals on May 18, 2023 in Cannes, ...
Orelsan à Cannes en mai 2023.Image: Corbis Entertainment

Orelsan a une grande nouvelle pour ses fans

Le rappeur français a annoncé une tournée en 2026. Des dates sont prévues en France et en Belgique. Qu'en est-il de la Suisse? Réponse.
29.09.2025, 11:2229.09.2025, 11:34

«Une grande montagne pour une grande annonce», lance Orelsan ce lundi 29 septembre dans une vidéo postée sur ses réseaux. Sur les images, le rappeur français est au Japon: «Je suis devant le Mont Fuji, on croirait que j'suis en Auvergne», plaisante-t-il avant d'annoncer la bonne nouvelle: il repart en tournée en 2026.

L'annonce:

Une date de concert à Genève pour Orelsan

Aurélien Cotentin, de son vrai nom, cite plusieurs dates en France. La tournée débutera en janvier Caen, sa ville d'origine, et se terminera à Paris Bercy en décembre. Avec humour, plusieurs autres personnes apparaissent sur la vidéo et balancent à leur tour des dates, un peu comme si le chanteur en avait oublié une bonne partie. Outre la France, il y aura également deux concerts à Bruxelles, en Belgique.

Qu'en est-il de la Suisse? Réjouissez-vous: Orelsan se produira le 22 mars à l'Arena de Genève. Les billets seront en vente dès mardi 30 septembre sur le site internet du rappeur.

«Les places vont être en vente mardi à 10 heures, comme ça vous avez le temps d'appeler vos potes et de vous organiser»
Orelsan

Le film d'Orelsan bientôt dans les salles

Pour rappel, la dernière tournée d'Orelsan remonte à 2023. Elle accompagnait l'album Civilisation sorti en 2021.

Doja Cat nous drague en français dans son nouvel album

En dehors de la musique, l'artiste s'apprête a démarrer la promotion de son film Yoroï, en salles le mercredi 29 octobre. Un long-métrage qui raconte les aventures d'Aurélien, un musicien qui après sa dernière tournée décide de s'installer au Japon avec son épouse, enceinte de leur premier enfant.

D'ailleurs, un nouvel album devrait voir le jour en même temps que la sortie du film. On ne sait toutefois pas s'il s'agit de la bande originale de la pellicule – qu'Orelsan a coécrit et dans laquelle il joue un rôle – ou s'il s'agit d'un album à part. Réponse fin octobre! (ag)

