Doja cat sort son nouvel album «Vie»

Doja cat sort son nouvel album &quot;Vie&quot;
Doja Cat nous surprend en parlant plusieurs langues dans son nouvel album. image: dr

Doja Cat nous drague en français dans son nouvel album

Doja Cat revient avec «Vie», un album où la pop des années 80 rencontre l’électro moderne, ponctué de couplets rap et de touches inattendues en français. Entre nostalgie douce et élégance espiègle, l’artiste signe un projet à la fois familier et surprenant.
26.09.2025, 15:0426.09.2025, 15:04
Lea Maurer

Avec son nouvel album Vie, Doja Cat met la langue française à l'honneur. L'artiste opère un retour assumé à la pop, dont les sonorités flirtent largement avec les années 80: synthés chantants, boîtes à rythmes rétro, grooves lisses rappelant le New Jack Swing (style dansant qui a marqué la fin des années 80), tout en gardant sa signature entre moments de rap qui écloront ici et là. L’album séduit par son ambiance homogène. Les morceaux restent doux et lumineux, mais jamais envahissants.

Sorti comme single teaser, Jealous Type donne le ton pour le reste de l’album👇

Vidéo: youtube

Paris, son amour

Dans l'un des extraits de ses clips pour le nouvel album, on voit Doja devant la tour Eiffel. En plus de parler français dans Happy en évoquant l'infidélité de son partenaire, l'Américaine ne cache pas son intérêt pour la France. En effet, depuis ses débuts, elle cultive une identité artistique polymorphe, entre ironie, glamour et second degré. Dans ce nouvel opus, le français lui permet de jouer un rôle, de glisser une pointe de mystère, presque comme une mise en scène linguistique.

«She's in our bed, I bought the sheets. Pour ça, non merci, j'ai vécu ma vie. Don't fall asleep, Adieu, bonne nuit»
Doja Cat - Happy
Cardi B est dans l'excès

Peu de collaborations dans ce projet: l’unique featuring est avec SZA, une alliée artistique de longue date, avec laquelle Doja Cat a déjà façonné des hits mémorables, tel que Kiss me more en 2021. Leur duo fonctionne comme un moment de validation. Elles se connaissent, leurs univers se croisent souvent: SZA apporte sa voix éthérée, presque tremblante par moments, qui contraste joliment avec la prestance plus assurée de Doja. Plutôt que de multiplier les featurings, Doja préfère concentrer, affiner, donner de la place à sa propre voix, tout en profitant de la vibration complémentaire de SZA.

Comme à son habitude, des morceaux comme Silly! Fun! ou AAAHH MEN! sont des moments où Doja Cat mêle rythmes pop et bonne humeur. L'artiste joue ici sur les nuances de l’amour naissant, de l’espoir romantique, des retrouvailles, tout en gardant la désinvolture qui fait tout le charme du personnage.

La pop mise à l'honneur

Vie de Doja Cat est un disque qui réussit beaucoup de ses paris: l'artiste plonge dans une esthétique rétro sans paraître daté, mêle douceur vocale et rap en touches et propose de la légèreté romantique dans un univers où l’on pouvait craindre une surcharge.

Cette petite effrontée revient pour «ba*ser tout le monde»

Si ce n’est pas l’album le plus aventureux de sa discographie, c’est probablement l’un des plus cohérents dans ce qu’il promet: une célébration de la pop, des années 80, et de l’amour naïf. Pour les amateurs de synthés chatoyants, de refrains accrocheurs, et de douceur, Vie remplit largement son rôle.

