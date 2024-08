Liam et Noel Gallagher durant le célèbre concert à Knebworth en 1996. Image: Shutterstock

Les frères ennemis du rock se sont réconciliés

Liam et Noel Gallagher, mettent fin à 15 ans de brouille pour reformer Oasis. Ils ont annoncé mardi une tournée mondiale du groupe.

L'un des groupes les plus emblématiques des 90's est de retour. Porté par les deux frères Gallagher, le groupe Oasis s'était séparé en 2009. Les deux frères, qui s'écharpaient à coups de phrases assassines par médias interposés depuis plus d'une décennie, ont partagé dimanche sur leurs réseaux sociaux une courte vidéo annonçant une date (27 août 2024) et une heure (8 heures du matin).

C'est donc officiel: Oasis est de retour pour une série de concerts.

Ce seront donc 15 dates, étalée durant le mois de juillet et août en 2025. Les deux frères joueront en juillet au stade de Wembley à Londres, ainsi que dans les villes de Cardiff et évidemment Manchester, d'où le groupe est originaire.

Il se produira également en août à Edinbourg en Ecosse et à Dublin en Irlande. Dans le détail 👇

Cardiff Principality Stadium - 4/5 juillet

Manchester Heaton Park - 11/12/19/20 juillet

Stade de Wembley à Londres - 25/26 juillet et 2/3 août

Stade Scottish Gas Murrayfield d'Edimbourg - 8/9 août

Dublin Croke Park - 16/17 août

Les billets seront en vente dès le 31 août prochain à partir de «8am» pour l'Irlande et «9am» pour l'Angleterre, soit respectivement 9 heures et 10 heures dans nos contrées. C'est par ici pour les billets.

Ce sont pour le moment les uniques dates et lieux de concerts annoncés. Cependant, le groupe a également annoncé être en train de plancher pour une véritable tournée.

L'annonce de la tournée intervient trente ans après l'album Definitely Maybe (sorti le 29 août 1994) qui a lancé Oasis. Comme quoi, ça a du bon de se réconcilier parfois. On vous laisse donc sur une chanson qui nous le rappelle.