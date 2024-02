People

Vous avez manqué le Super Bowl? Voici notre résumé

Le Super Bowl a encore une fois prouvé qu'il est «the place to be». Lebron James, Jay Z (qui n'a pas râlé cette fois), Lady Gaga, Lana Del Rey, et évidemment Taylor Swift, ont notamment assisté au sacre des Chiefs.

Plus de «Divertissement»

Il faisait très chaud à Las Vegas ce dimanche lors du Super Bowl 2024 qui opposait les Chiefs de Kansas City aux 49ers de San Francisco. Match serré oblige, la tension s'est fait ressentir jusque chez les stars présentes au match, pour qui le suspens aura duré toute la soirée puisque les Chiefs ont vaincu, non sans peine. Retour sur les meilleurs moments people du Super Bowl.

Le cul-sec de Taylor Swift

On ne sait pas trop si la chanteuse évacuait son stress ou participait à un concours de bière. Une chose est sûre, il n'a fallu que (très) peu de temps pour que cette vidéo montrant Taylor Swift avaler son verre cul sec ne devienne virale sur les réseaux sociaux.

Blake Lively au bord de la crise cardiaque

On vous l'a dit, c'était un match serré. Et ce n'est pas Blake Lively qui vous dira le contraire. La pauvre semblait être au bord de la crise de panique et a même laissé échapper des vilains gros mots à la télévision nationale.

Vilaine Blake, vilaine!

Ice Spice ne sait pas trop ce qu'elle fait là

S'il y a bien deux mots qu'on n’aurait jamais imaginé prononcer dans une seule et même phrase, ce sont bien Ice Spice et Super Bowl. Et il semblerait qu'elle aussi puisque plusieurs vidéos montrent la rappeuse vraisemblablement un peu perdue.

C'est pas grave Ice, l'important c'est de participer, n'est-ce pas ce que dit le dicton?

Usher fait du patin (et fini torse nu)

Cette année, c'est à Usher qu'a été donné l'honneur d'animer le célèbre Half Time show du Super Bowl. C'est en patins à roulettes et torse nu (évidemment) que le chanteur nous a montré de quoi il est encore capable malgré de longues années d'absence.

Getty Images North America

C'est presque si la présence de Taylor Swift dans les gradins a été oubliée le temps d'un court instant.

Des invités de marque

Le chanteur avait annoncé avoir invité plusieurs de ses «amis» à le rejoindre. Et si selon TMZ, Justin Bieber avait été approché pour participer, le Canadien n'a finalement pas donné suite à l'invitation de son mentor, au grand dam de ses fans. Néanmoins, Usher a pu compter sur Alicia Keys, Ludacris, Will.i.am ou encore H.E.R qui l'ont rejoint sur la scène du célèbre Half time show du Super Bowl.

Vidéo: youtube

L'artiste nous a ainsi gratifié de ses plus grands hits parmi lesquels Caught Up, My Boo ou encore l'iconique Yeah! Et la millennial que je suis ne pouvait pas être plus heureuse. Il succède ainsi à Rihanna, qui s'était présentée seule l'an dernier après plusieurs années d'absence (et toujours aucun nouvel album).

Le bisou de la victoiiiiire

C'est au terme d'une longue soirée qu'on aura (enfin!) eu droit au bisou entre Taylor Swift et Travis Kelce. En effet, la belle est venue féliciter le joueur de la NFL après le sacre de son équipe. Un calin qui aura duré 40 looongues secondes et qui, nul doute, donnera le sourire aux Swifties du monde entier.