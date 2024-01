JLo est torride dans son dernier clip

Cambrures à gogo, petites tenues et chorégraphies sulfureuses: Jennifer Lopez vient à nouveau de nous prouver qu'elle pèse toujours dans l'industrie de la musique (et du body en acier!) dans son dernier clip ultra-sulfureux diffusé lundi.

Décidément, rien ne l'arrête! Deux semaines après avoir lâché un premier visuel sur le remix de Can't get enough, JLO est repartie sur le sentier de guerre musical, en nous prouvant que ses mots-clés préférés sont: amour, sensualité...et routine sportive intensive.

Dans son dernier clip diffusé mi-janvier, la chanteuse d'origine portoricaine ne nous avait cependant pas vraiment enthousiasmés: elle enfilait une robe de mariée pas très seyante (on t'aime JLo, mais soyons francs), et se lançait dans une danse endiablée à sa propre cérémonie de mariage. Le clip trop rétro pour être honnête avait eu du mal à convaincre les fans, carrément égarés par son côté bordélique.

sorry, what?

Mais dans son nouveau clip diffusé lundi - un remix du single Can't Get Enough - JLo laisse délibérément les robes meringues lourdingues et les pièces montées écœurantes au placard. Place à une JLo plus sexy que jamais, en bikini, crop top et pantalons taille basse façon Brit Brit des années 2000.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la forme physique de l'interprète de Let's get loud est INCROYABLE! De quoi nous faire culpabiliser d'avoir pris un abonnement largement inexploité au fitness, ou d'avoir empilé les Latte Macchiato tous les quatre midis. Dans sa vidéo, JLo nous offre une silhouette digne d'une vraie fitness girl, en enchainant des chorégraphies sensuelles dans une scénographie ultra-léchée.

Le clip en question 👇 Vidéo: youtube

Poses lascives sur un sofa en déshabillé transparent, micro-bikinis, sous-vêtements affriolants (on a même cru voir passer un soutien-gorge de la marque de Kim Kardashian, aux tétons apparents): l'on a dû se frotter les yeux à plusieurs reprises pour nous convaincre que oui, il s'agit bien de la version 2024 de Jennifer Lopez, et non celle de 2012.

JLo en 2024, c'est ça 👇

La trame du visuel n'est pas loin de celle du clip de Britney, I wanna go. On rejoint une JLo en conférence de presse, interrogée par des journalistes : «Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ?»

La chanteuse répond en toute logique...

«Love»

...avant de partir en trombe en se déplumant de sa grosse fourrure et de sa veste de blazer, pour finir en corset. Une journée normale pour une icône de la pop, quoi.

Jennifer Lopez voit grand pour son retour, elle qui s'apprête à retracer sa vie amoureuse avec This is Me... Now, son nouvel album attendu le 16 février prochain, en même temps qu'un film sur Prime Video.

