Lorie a vendu 2 millions de disques.

Lorie va faire son grand retour et ce sera dans un bled romand

Lorie, considérée durant ses années de gloire comme la Britney Spears française, a dévoilé les dates de sa tournée et le premier concert sera à Genève.

Lorie a toujours eu la positive attitude. La chanteuse française qui s'est fait connaître avec le hit Je serai (ta meilleure amie) en 2001, prépare une tournée. Lorie Pester a dévoilé les dates sur son compte Instagram avec une affiche kitsch et girly, très Lorie, quoi. La tournée commencera le 4 octobre 2025 à Genève. Plus précisément, à Thônex Live, autrement dit, la salle des Fêtes de Thônex (du coup, on dit Thônex Live, c'est plus sexy).

Lorie ne remplit pas des stades, mais toutes les places pour sa tournée se sont arrachées en 10 minutes seulement et c'est vingt dates que la Britney Spears française prévoit. Face à l'engouement, elle a carrément ajouté une deuxième représentation à Genève. Enfin... à Thônex Live.

Ce succès est tel que Yann Barthès l'a invitée sur le plateau de Quotidien ce lundi 2 décembre et on se rend compte que la célébrité de Lorie est peut-être due au fait qu'elle ne change pas: la Lorie de 2024 est la même que la Lorie de 2001: simple, souriante, girly et modeste. Lorie a fait rêver des fillettes entre 10 et 15 ans qui aujourd'hui, veulent se remémorer ses moments de leur enfance. En France, il y a 20 ans, quand les réseaux sociaux n'existaient pas encore, c'était une star énorme. Son premier titre sera téléchargé sur le début de l'internet plus de 15 000 fois, comme le rappelle une archive de l'Ina et elle vendra 2 millions de disques.

Lorie lors d'un gala en octobre 2024. Getty Images Europe

Mais comme le rappelle Yann Barthès, les concerts de Lorie étaient toujours spectaculaires. Elle n'hésitait pas à se faire suspendre par des câbles et à faire des pirouettes dans des costumes futuristes (le futur des années 2000). «Donc on va faire quoi?» demande Yann Barthès. Autrement dit, est-ce que la salle des Fêtes de Thônex a le matos nécessaire pour suspendre Lorie dans le vide?

«On va faire différent, parce que les salles sont différentes. Ce qu'il va y avoir, c'est de la proximité»

Mais Yann Barthès n'aime pas cette réponse:

«Oui, mais il y aura quand même des cascades et de la magie?» Yann Barthès qui insiste.

Lorie tente de s'en sortir en noyant le poisson avec un: «il y aura plein de surprises, des choses...». Mais Yann Barthès en devient presque lourd:

«Vous descendrez aussi sur un fil?» Yann Barthès est comme un pitbull: quand il a un bras d'enfant dans la bouche, il ne lâche pas.

C'est finalement Pablo Mira qui viendra au secours de Lorie: «Oui, Yann, elle va descendre d'un fil, n'aie pas peur. Elle va descendre», de quoi clore cet interrogatoire.

C'est vrai qu'il y avait une petite ressemblance avec Britney Spears. Image: Corbis Entertainment

Sur Instagram, où Lorie a posté la séquence, la maman de 42 ans partage également des moments de vie avec sa fille de 4 ans qu'elle a eu, non pas avec Billy Crawford ou Garou, ses ex, mais avec son mari Yann Dernaucourt (manager du chanteur Eddy de Pretto). Elle y fait aussi la promo de son livre Revivre, elle qui est atteinte d'endométriose.

