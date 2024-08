Vidéo: watson

On vous a demandé votre son préféré de l'été et on était pas prêt

Quel tube fait danser les Romands en été? Que vous restiez en Suisse pendant le mois d'août, ou que vous partiez à la conquête d'une lointaine playa tropicale, watson a voulu en savoir plus sur vos goûts musicaux.

Les vacances, c'est parti: la mer, un bel hôtel cossu et confortable, la piscine à débordement, de bonnes bouffes dans de jolis restos le soir, peut-être un gros brunch exotique comme guise de petit déj'. Et pour nombre d'entre nous, des soirées où danser et s'éclater jusqu'au petit matin. Nos chansons préférées, dans ce cadre, se muent en bande-son du film de notre vie (oui, c'est beau).

Qu'on ait la chance de partir à l'autre bout du monde en mode déconnexion, ou qu'on reste à la maison, nos sons favoris de l'été ont le don de nous marquer, et de graver cette période si particulière dans notre mémoire.

A l'époque, nos darons s'enjaillaient sur La Lambada, La Macarena, ou sur les choré rincées de Las Ketchup. Les millenials sont évidemment marqués au fer rouge par Despacito. Cette année, le tube de l'été pourrait bien être Espresso, titre phénomène de la hit girl de l'été Sabrina Carpenter, ou la chanson-phare du gagnant de The Voice, Ceux qu'on était. Récemment, Imagine de Carbonne a également hanté nos «Pour Toi» sur TikTok. Niveau chanson francophone, les internautes se déchainent sur Spider, de Gims (oui, c'est en français - et il y parle même de Lausanne) quand d'autres ne parlent que de Training Season, de Dua Lipa.

Et les Romands?

En vous interrogeant, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez des goûts bien plus éclectiques qu'on s'imaginait! Il y a ceux qui font confiance à la même playlist d'été depuis bientôt cinquante ans, et ceux qui, au contraire, surfent la vague des dernières tendances à l'aveuglette, avec Shazam pour toute boussole. Parce que non, vos sons de l'été ne sont pas toujours ceux de 2024.

Il y a les férus de playlists «ambiance». Ceux-là ont besoin d'un électro-choc «house» pour avoir l'impression de se sentir à Ibiza, alors qu'ils sont toujours coincés entre quatre murs à Lausanne. Enfin, il y a les dignes représentants de la tendance rock ou grunge, qui ont besoin que ça masse dans les oreilles, et ce quelle que soit la saison.

