Le geste déchirant de John Cena lors de son dernier combat

John Cena a livré son dernier combat

Vidéo: watson

Après avoir marqué durant deux décennies l'histoire de la plus grosse fédération de catch du monde, l’Américain John Cena (48 ans) a pris sa retraite ce dimanche 14 décembre après un ultime combat.
15.12.2025, 18:5615.12.2025, 18:56
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Il est vrai que ces dernières années, le tout en muscle John Cena nous avait fait oublier sa carrière de catcheur tant son arrivée au premier plan dans le monde du cinéma et des séries s'est avérée réussie.

Pourtant, à 48 ans, John Cena a livré son dernier combat, mettant ainsi un terme à vingt ans de carrière au sein de la World Wrestling Entertainment (WWE), la plus grande fédération de catch au monde. Ce dimanche 14 décembre, l’homme a tiré sa révérence lors du Saturday Night’s Main Event, à Washington, après une tournée d’adieu de 36 dates.

Visage emblématique de la WWE, John Cena a conclu sa carrière sportive par un événement inattendu: le lutteur a terminé son dernier combat sur un abandon, une première pour celui qui a été sacré champion du monde à 17 reprises. En effet, celui-ci s'est s’incliné par soumission face à Gunther au terme d’un affrontement intense de 23 minutes.

Celui-ci a laissé ses baskets et ses poignets de protection au centre du ring, comme si il rendait les armes, avant de se retirer sous un tonnerre d'acclamations.

«John a tout fait dans les règles de l’art, il a aidé tant de gens et il a placé la barre très haut. Nous ne pouvons qu’espérer avoir une aussi grande carrière comme la sienne à notre tour. Chapeau bas au plus grand de tous les temps»
Cody Rhodes, catcheur.

Après la retraite de l'Undertaker en 2020, c'est une nouvelle figure importante du catch mondial qui ferme le chapitre de sa carrière, qui va continuer de se poursuivre sur petit et grand écran.

Vidéo: watson
