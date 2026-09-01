Tom Hardy fait du rap et il vient de sortir un album

Frankie Pulitzer, c'est lui. Et derrière le masque, on trouve l'acteur Tom Hardy. Image: watson

Il y a une star d'Hollywood derrière ce rappeur masqué

Sous une cagoule et au travers d'un pseudonyme nommé Frankie Pulitzer, l'acteur britannique Tom Hardy a sorti son premier album de rap aux côtés du groupe Czcarface.

Plus de «Divertissement»

Vous ne connaissez probablement pas le rappeur masqué Frankie Pulitzer, et c’est normal, puisqu’il n’existe pas. En revanche, derrière cet pseudonyme et cette cagoule rayée se cache l’un des acteurs les plus prolifiques de ces dernières années: Tom Hardy.

La star de Mad Max: Fury Road, Inception, Venom, ou encore des séries Peaky Blinders et Mobland, nourrit une passion pour le hip-hop depuis ses jeunes années. C’est désormais à 48 ans que l’acteur britannique s’y plonge corps et âme avec un album studio intitulé Czarface Meets Frankie Pulitzer, publié le 28 août 2026.

Pour marquer le coup, Tom Hardy s’est associé au groupe de hip-hop underground américain Czarface, dont l’un des membres n’est autre qu’Inspectah Deck, ancien membre du célèbre Wu-Tang Clan. Sur cet album de 15 titres, Frankie Pulitzer déverse sa verve acerbe avec un flow méconnaissable, entouré de plusieurs poids lourds du rap américain. On retrouve notamment à ses côtés Method Man, Busta Rhymes sur Raw Forever, ainsi qu’El-P du duo Run the Jewels.

Le clip du morceau Mad Technology: Vidéo: extern / rest

Cinéma et pop culture

En référence à son premier métier, Tom Hardy truffe ses morceaux de punchlines et de clins d’œil à la pop culture et au septième art, citant des œuvres comme A tombeaux ouverts, Titanic ou encore Misery dans lesquels il fait référence à certains de ses confrères, parmi lesquels Leonardo DiCaprio, Kathy Bates, Nicolas Cage, Al Pacino et Willem Dafoe.

L’acteur s’amuse même à reprendre par moments sa célèbre voix de Bane, le personnage masqué qu’il incarnait en 2012 dans The Dark Knight Rises. Dans la chanson Grim-Visaged War, il récite un monologue de Shakespeare avec sa voix inimitable de super-vilain.

La direction artistique s’inspire également des comic books et multiplie les références à Spider-Man, Batman ou encore au Dr Doom, futur antagoniste du blockbuster à venir Avengers: Doomsday.

Ce n’est pas la première fois que l’acteur pousse la chansonnette, puisque Tom Hardy et le groupe Czarface collaborent depuis maintenant cinq ans. L’EP Good Guys, Bad Guys, figurant sur la bande originale de Venom: Let There Be Carnage, marquait l’une des premières productions professionnelles de Tom Hardy, qui y apparaissait comme invité surprise sous son alter ego de rappeur, Frankie Pulitzer. Il a renouvelé l’expérience en 2024 avec le film suivant, Venom: The Last Dance, en participant au morceau Knull & Void, en featuring avec le rappeur Method Man.

Si l'acteur multiplie les casquettes, puisqu'il est également champion de jiu-jitsu brésilien, le cinéma reste son premier amour et il ne compte pas changer de carrière, comme le rappelle le journal britannique The Guardian. On peut néanmoins saluer cette incursion dans la musique, puisqu'il s'avère que Frankie Pulitzer a un flow qui n'a pas à rougir face à Method Man ou Busta Rhymes.