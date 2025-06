Les frères Liam et Noel Gallagher.

Oasis veut votre porte-monnaie

De retour après plus de 15 ans d’absence, le groupe mené par les frères Gallagher lance une gamme vestimentaire avec Amazon surfant sur la nostalgie.

Le mythique groupe de rock de Manchester débutera sa tournée Oasis Live 25 en juillet prochain. Un retour inattendu après 15 ans d'absence: le chanteur Noel Gallagher avait claqué la porte en 2009, après une énième altercation avec son frère dans les coulisses du festival Rock en Seine.

De l'eau a visiblement coulé sous les ponts depuis, et le groupe des frères Liam et Noel Gallagher va donc jouer une quarantaine de dates à guichets fermés. La mise en vente des billets a affiché complet en moins de 24 heures, et l’opération a même tourné au cauchemar, entre la «tarification dynamique» exorbitante du géant Ticketmaster et autres arnaques en tout genre.

Les déçus pourront néanmoins se rattraper sur le merchandising, puisque Oasis s’est associé au géant Amazon pour lancer une gamme de produits dérivés. Cette collaboration exclusive propose une collection de vêtements retraçant les moments marquants du groupe.

Cette première capsule se compose de t-shirts à manches courtes et longues, ainsi que de pulls arborant l’inscription «Knebworth», en hommage au festival où ont été enregistrés, en 1996, un album live ainsi que les images d’un célèbre documentaire.

On doute que le t-shirt sera au même prix qu'en 1996. Image: amazon

D’autres dates symboliques, comme celles de leurs concerts à Wembley en 1997 ou de leur tournée internationale de 2006, seront également déclinées. Les albums seront, eux aussi, mis à l’honneur et auront droit à leurs propres produits dérivés.

La gamme est déjà disponible en ligne et devrait s’agrandir au cours des six prochains mois pour célébrer la prochaine tournée, selon NME. Les premières dates estivales débuteront au Royaume-Uni et s’étendront jusqu’à fin novembre, avec une quarantaine de concerts prévus.