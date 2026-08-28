Angèle vient de dévoiler Une seule vie, premier single de son troisième album, Instinct, dont la sortie est prévue le 16 octobre 2026. image: @angele_vl

«C’est juste le début»: Angèle lance son grand retour

Là voilà enfin! Septante jours après son single Dis-le, Angèle a dévoilé cette nuit Une seule vie, nouveau single de son troisième album imminent.

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Angèle is back, oui oui, et cette fois, les choses sérieuses commencent. Après Brol et Nonante-Cinq, la reine de la pop bruxelloise vient de dévoiler Une seule vie, premier single annonçant son troisième album. Baptisé Instinct, celui-ci sortira le 16 octobre, comme l’a annoncé l’artiste belge sur ses réseaux sociaux.

Disponible depuis minuit ce vendredi 28 août sur les plateformes de streaming, Une seule vie donne ainsi le coup d’envoi officiel de ce nouveau chapitre musical.

Pour annoncer son troisième album, Angèle avait opté pour une mise en scène plutôt mystérieuse. Le nom Instinct est apparu dans une publication Instagram, inscrit sur une boule ressemblant à une boule de pétanque et sur laquelle figurait également, très sobrement, «2026».

image: @angele_vl

Visiblement aussi impatiente que ses fans, la Bruxelloise n’a pas caché son excitation au moment d’officialiser la nouvelle. Et elle l’a fait dans son style bien à elle, en mélangeant allègrement français et anglais:

«It’s so excitant, j’arrive pas a believe it, stay tuned its just le début la mif» («J’arrive pas à y croire, restez à l’écoute,

c’est juste le début la mif»)

Instinct succédera à Nonante-Cinq, son deuxième album sorti en 2021 – dont le titre faisait référence à son année de naissance – et certifié triple disque de platine. Son premier opus, Brol, sorti en 2018, avait quant à lui été certifié double disque de diamant.

De plus en plus concret

Ce retour avait déjà commencé à se dessiner ces derniers mois. En juin, Angèle avait mis en ligne sur les plateformes de streaming un nouveau morceau, Dis-le, à travers lequel la chanteuse «invite à exprimer tout haut notre voix interne, ce qu’on garde pour soi». Le morceau encourage également «à briser le silence, à se libérer, à clamer notre identité individuelle haut et fort».

Quelques mois auparavant, elle avait également dévoilé What You Want, enregistré en duo avec Justice, groupe pionnier de la French Touch.

Avec la sortie d’Une seule vie ce vendredi et l’arrivée d’Instinct le 16 octobre, le troisième chapitre de la carrière d’Angèle est désormais officiellement lancé. (mbr)

Vidéo: watson