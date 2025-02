Rilès a couru 24 heures d’affilée durant une performance à Paris

Vidéo: watson

Ce rappeur a couru pendant 24 heures

Le chanteur Rilès a relevé son défi avec succès: courir 24 heures d’affilée sur un tapis, avec derrière lui d’énormes scies circulaires prêtes à le découper.

Ce dimanche 9 février, vers midi, l'artiste originaire de Rouen a réaliser sa performance. Durant 24 heures, Rilès a couru sur un tapis de course sans jamais s'arrêter.

Ce projet, baptisé Survival Run, se situe à mi-chemin entre la performance artistique et sportive. La contrainte? Trois scies circulaires tournant dans le dos du rappeur, qui évoluait sur un tapis de course installé à l’intérieur d’un aquarium en verre.

Les spectateurs présents à l’Espace Commines, dans le IIIᵉ arrondissement de Paris, ont lancé un compte à rebours avant d’exploser de joie lorsque Rilès a atteint la fin de sa performance, après avoir parcouru plus de 200 kilomètres.

«Le dispositif tranchant en place à l'arrière agit comme une métaphore des pressions sociales et personnelles qui nous poussent à aller toujours plus loin, malgré la fatigue, la douleur ou la peur» Rilès

Chanteur, danseur et pratiquant de capoeira, Rilès est un grand sportif qui s’est mis à la course il y a deux ans. Il ne s’est pas lancé ce défi sans une préparation rigoureuse. En septembre dernier, il s’était notamment filmé en train de courir sur un tapis roulant pendant 12 heures consécutives.

Pour tenir tout au long de sa performance, Rilès a consommé entre 150 et 200 calories par heure et s’hydratait toutes les 20 minutes, sans jamais s'arrêter. Pendant sa course, des membres de son équipe ont utilisé un grand tissu noir pour lui offrir une courte pause et un peu d’intimité lorsqu’il devait satisfaire un besoin pressant.

Selon un communiqué de presse, la performance réalisée par Rilès visait à «explorer la ligne entre persévérance et obsession, entre contrôle et abandon et questionner la capacité de l’esprit à surpasser les limites du corps en situation de survie.» Cette course accompagne la promotion de son album Survival Mode, sorti le 10 janvier dernier.