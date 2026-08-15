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«Avoir 10 bagnoles, c'est con»: on a papoté avec K.Maro

Plus de 20 ans (!) après Femme Like U, K.Maro n'a plus grand-chose du gangster bling-bling qui peuplait nos télés cathodiques dans les années 2000. On l'a rencontré au Venoge Festival pour parler succès, argent, nostalgie et conneries de jeunesse.

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Dans nos souvenirs, il y a les lunettes fumées, les chaînes en or, les grosses bagnoles, les femmes qui dansent, les liasses de billets et K.Maro, ce personnage de rappeur gangster qui semblait avoir fait de la «good life» un projet professionnel.

En vrai, aujourd'hui, Cyril Kamar est un type de 46 ans souriant, posé, particulièrement accessible et plutôt du genre à réfléchir deux secondes avant de répondre. Pas exactement le bandit en manteau de fourrure que nos cerveaux d'ados avaient enregistré en 2004.

On l'a rencontré au Venoge Festival, près de Penthaz (VD), à l'occasion de la soirée «Remember Me». L'occasion, forcément, de remonter un peu le temps.



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K.Maro VS Cyril Kamar

Parce qu'il y a K.Maro, le personnage, et il y a Cyril Kamar, l'homme qui l'a créé. Plus de 20 ans après le carton de Femme Like U, l'artiste libano-canadien nous parle de cette époque avec beaucoup de recul et une certaine tendresse. Du succès phénoménal qu'il a connu dans les pays de l'Est aux premiers gros chèques qui lui ont permis de s'acheter quelques conneries.

Mais derrière l'image bling-bling des années 2000 se cache surtout un entrepreneur qui n'a jamais arrêté de bosser. Musique, production, business, art… A 46 ans, Cyril Kamar a surtout choisi de ne pas choisir.

Alors forcément, on lui a demandé ce qu'il reste aujourd'hui du personnage de K.Maro. On a parlé d'argent, du temps qui passe, de la manière dont on regarde dans le rétro l'homme qu'on était à 24. Et, évidemment, de cette chanson qu'une génération entière est toujours capable de chanter par cœur 20 ans plus tard.