Cette Lausannoise vient de bousculer la musique suisse

Lundi, Nnavy est devenue la première artiste féminine helvète à briller dans le studio de Colors. Ce passage est un tournant pour les talents du pays.

Cinq lettres qui pulsent furieusement le groove helvète et qui se sont récemment attirée les faveurs les plus prisées du domaine. Lundi 20 mars, Colors a en effet révélé sur sa chaîne YouTube un nouveau joyau. Dans un petit cube bleu marine, le studio berlinois a décidé de tendre son iconique micro à Nnavy.

Loin d'être anodin, il se trouve qu'en y interprétant son nouveau titre Come and Get It (2023), la chanteuse lausannoise est devenue la première artiste féminine suisse à performer sur la célèbre plateforme musicale.

Passage obligé des artistes les plus talentueux

Cette incursion dans le studio le plus bariolé de YouTube est un tournant pour la musique helvète. Depuis ses débuts à Berlin en 2016, Colors déniche à travers sa chaîne les artistes indépendants les plus originaux du monde. Ces derniers évoluant d'ailleurs dans une esthétique minimaliste dont la couleur du studio change au gré de leur identité.

Aujourd'hui suivie par plus de 6,6 millions d'abonnés, la plateforme berlinoise parfois renommée «colorsxstudio» constitue le passage quasiment obligé pour disposer d'une validation non-négligeable du milieu pour les artistes déjà en place et pour acquérir un boom de notoriété du côté des nouveaux venus.

La recette avait d'ailleurs fonctionné pour le Genevois Slimka, devenu, en 2017, premier artiste masculin suisse a séduire des milliers de nouveaux auditeurs de la plateforme.

«Dis donc les amis Suisses, vous cachez beaucoup de pépites comme ça?» Une internaute suite au titre de Nnavy diffusé par Colors. youtube

Six ans plus tard, c'est son homologue féminin qui se voit mis sur un piédestal: en 48 heures, le morceau de Nnavy diffusé par Colors a été visualisé plus de 20 000 fois et a cumulé près de 200 commentaires: «Dis donc les amis Suisses, vous cachez beaucoup de pépites comme ça? Il faut partager un peu», s'est exclamée une internaute. Et à raison. Florine Gashaza de son vrai nom, c'est une voix aussi veloutée que captivante variant les registres jazz, soul et R&B.

Rendez-vous le 24 mars

La chanteuse de 22 ans s'est fait connaître grâce à Instagram, durant la pandémie de Covid et a, depuis, troqué ses études en psychologie contre une carrière dans la musique. Elle a alors participé au très prisé Montreux Jazz en 2021, est passée aux Docks en 2022 et au festival Antigel en 2023.

L'artiste originaire du Burundi prête par ailleurs son pseudo à la couleur navy blue (bleu marine) à l'image des émotions «froides» qui, comme elle l'explique dans son entretien avec Colors, la galvanise. Son but étant de les métamorphoser en une chaleur veloutée qui emplit son cœur et surtout celui de ses fans. Ces derniers peuvent à ce titre noter la date du vendredi 24 mars: Nnavy sortira son premier single Come and Get It, dans toutes les plateformes musicales disponibles.

