Miley Cyrus a de gros ennuis

Tempo Music Investments porte plainte contre la chanteuse. Cette société affirme qu'elle a pompé plusieurs parties d'une chanson de Bruno Mars, pour composer son tube Flowers. Si Miley perd son procès, les conséquences pour elle pourraient être terribles.

Miley Cyrus a-t-elle pillé un morceau de Bruno Mars pour composer son tube Flowers? Selon l'avis de Tempo Music Investments, il n'y a pas à tortiller du popotin: oui. Au point d'avoir décidé de traîner la star devant les tribunaux. Cette société, qui détient une bonne partie des droits de When I Was Your Man, sortie en 2013, accuse Miley Cyrus d'«exploitation non autorisée de plusieurs éléments» de cette chanson.

Elle n'est d'ailleurs pas toute seule sur le banc des accusés, puisque Gregory Hein et Michael Pollack, co-auteurs de Flowers, se retrouvent eux aussi dans le pétrin.

«Tout fan de "When I Was Your Man" de Bruno Mars sait que Flowers de Miley Cyrus et son équipe n'ont pas obtenu tout ce succès par leurs propres moyens» Selon un extrait de la plainte

Dans ce type de litige, plutôt courant dans le monde de la musique, l'objectif est d'abord de déterminer à quel point la ressemblance est fâcheuse. Et en réécoutant les deux morceaux, il faut avouer que c'est troublant. La mélodie du premier couplet de Bruno Mars et celle du refrain de Miley Cyrus évoluent dans le même registre et démarrent carrément sur la même note.

Et c'est d'autant plus dommageable que l'entrée dans le refrain de Flowers, tube récompensé par un Grammy (le tout premier pour Miley) et riche de plusieurs records sur Spotify, est un ingrédient majeur de son succès.

Dans sa plainte, Tempo Music Investments affirme que les fleurs de Miley «reproduisent de nombreux éléments mélodiques, harmoniques et lyriques» de la chanson de Bruno Mars, allant jusqu'à évoquer la ligne de basse. Une analyse qui ne va pas dans le sens de celle du site Billboard qui, quelques jours après la sortie de Flowers, en janvier 2023, jugeait «qu'il n’y a pas de chevauchements sonores majeurs».

Il faut aussi préciser que la ressemblance entre les deux morceaux avait très vite été repérée par les fans de la chanteuse américaine. Sans créer de remous.

Certains y voyaient même une réponse volontaire de la part de l'interprète deWrecking Ball. Pourquoi? Parce que son ex, Liam Hemsworth, lui avait dédié la chanson de Bruno Mars à l’occasion de leur fête de fiançailles. Une douce vengeance, en somme.

Bruno Mars dans When I Was Your Man: «J'aurais dû t'acheter des fleurs et te tenir la main»

Miley Cyrus dans Flowers: «Je peux m'acheter des fleurs. Je peux m'emmener danser et me tenir la main»

Pourquoi maintenant?

Qu'il y ait des similitudes, c'est indéniable. Encore faut-il qu'elles soient considérées comme illégales par la justice. Et c'est une lourde responsabilité qui repose désormais sur les épaules d'un tribunal fédéral de Los Angeles car, en cas de condamnation pour violation de droits d'auteur, Miley Cyrus risque non seulement d'avoir à payer des dommages et intérêts, mais de ne plus pouvoir utiliser ni... chanter Flowers sur scène.

Précisons, enfin, que Bruno Mars ne fait pas personnellement partie des plaignants. Et si Tempo Music Investments a mis près de deux ans avant de se manifester de la sorte, c'est que la société a acquis les droits du catalogue d'un certain Philip Lawrence, en 2021. Et il se trouve qu'il est crédité en qualité d'auteur-compositeur sur When I Was Your Man de Bruno Mars.

En d'autres termes, cette société semble faire les fonds de tiroir, dans l'espoir de gagner quelques petits sous. Sans grands lauriers, mais avec des Flowers qui valent de l'or.