Céline va-t-elle ravir ses fans à 21 heures ce lundi? GC Images

Céline Dion s’apprêterait à lâcher une bombe

Après un teasing massif par voie d'affiches et une illumination spéciale de la tour Eiffel, Céline Dion devrait confirmer son retour sur scène ce lundi à 21h pour une série de concerts exceptionnels dès septembre prochain.

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Les fans en sont persuadés: la chanteuse devrait officiellement confirmer son retour à Paris ce lundi soir. Après des jours de suspense et des indices semés dans toute la capitale, le dénouement semble fixé à 21 heures.

Le timing est hautement symbolique: nous sommes le 30 mars, jour du 58e anniversaire de la star québécoise. France 2 aurait d'ailleurs déjà donné rendez-vous à ses téléspectateurs à 21h05, pile au moment où l'annonce officielle est pressentie, si l'on en croit Paris Match.

Le jeu de piste des affiches mystères

Depuis le 23 mars, une véritable chasse au trésor anime les rues parisiennes. Des panneaux publicitaires ont envahi la capitale française, affichant des titres emblématiques comme Pour que tu m’aimes encore, My Heart Will Go On ou encore The Power of Love. Un teasing savamment orchestré qui ne laissait déjà que peu de place au doute.

«Paris, je suis prête»

Le suspense a pris une tournure encore plus concrète cette nuit, si l'on en croit les informations fournies par BFM. Lors de répétitions sur la tour Eiffel, les messages «Céline Dion» et surtout «Paris, je suis prête» ont été projetés sur la Dame de fer, alors que le tube mythique de Titanic résonnait sur l'esplanade du Champ-de-Mars. Un signal clair: la ville semble prête à célébrer le retour de sa reine.

capture: bfm

Selon les informations de Paris Match, l'interprète de S'il suffisait d'aimer ne ferait pas les choses à moitié: elle aurait réservé la Paris La Défense Arena pour une dizaine de dates entre septembre et octobre. Ce serait son premier grand rendez-vous parisien depuis 2017.

Si Céline semble enfin prête à défier le syndrome de la personne raide, c'est grâce à sa performance magistrale lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2024. Selon une source proche citée par Public:

«Sa prestation du haut de la tour Eiffel, où elle a interprété "L’Hymne à l’amour", lui a redonné la confiance nécessaire pour chanter à nouveau devant son public»

Un enjeu à plus d'un milliard d'euros

Le choix de Paris est tout sauf un hasard. C'est ici, à l'Olympia en 1984, que la France l'a consacrée pour la première fois hors du Canada. Ce retour s'annonce comme un séisme économique: l'impact de cette résidence pourrait, selon Le Figaro et TF1, dépasser le milliard d'euros grâce à l'afflux de fans du monde entier.

(jod)