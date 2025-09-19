beau temps22°
DE | FR
burger
Divertissement
Musique

Lola Young est de retour pour «ba*ser tout le monde»

Lola Young est de retour pour «ba*ser tout le monde»
Vous n’aurez pas le choix d’aimer très fort le nouvel album de Lola Young.image: lola young, montage: watson

Cette petite effrontée revient pour «ba*ser tout le monde»

Propulsée au sommet du monde avec le tube Messy, l’enfant illégitime de Lily Allen et Amy Winehouse a déployé son nouvel album ce vendredi. Miam.
19.09.2025, 12:0219.09.2025, 12:06
Fred Valet
Fred Valet

Ça n’a rien d’une règle scientifique, mais il faut souvent prêter attention aux jeunes pousses qui empoignent le micro pour aller moins mal. Lola Young, 24 ans, sa bouille pâte à modeler, sa voix trempée dans le bourbon local, ses mélodies claudiquantes, sa coiffure digne des IA de première génération et ses fringues qu’on jurerait piochées au hasard dans un bac à linge sale, nous avait tapé dans l’œil en 2023, au détour d’une vidéo postée sur Instagram.

Conceited, hymne de pub anglais décati, nous avait fait comparer cette gamine du sud de Londres au monstre magnifique qui manquait entre Lily Allen et Amy Winehouse. Un coup de foudre.

«Je nage trop vite, parce que les grosses vagues sont difficiles à franchir»
Première strophe du morceau Conceited
Vidéo: YouTube/LolaYoungVEVO

A l’époque, la gamine n’avait pourtant pas encore été emportée par la houle de son tube Messy, sorti le 30 mai 2024, puis propulsée au sommet des excitations adolescentes de TikTok. S’en suivront des passages télé aux heures de grande écoute, des salles de concert qui enflent et une mainmise dans le haut des charts d’une grosse poignée de pays. Pas mal pour ce puissant et fragile conglomérat de talents qui avait annoncé très vite souffrir d’un trouble schizo-affectif handicapant et de multiples kystes aux cordes vocales.

Qui est Lola Young, dont le talent n'est pas «sorti du cul comme Beyoncé»

Son décollage grandiose devait logiquement déboucher sur un nouvel album. Et c’est en janvier dernier que Lola Young a démêlé son esprit pour pondre les prémices de I'm Only Fucking Myself, sorti ce vendredi.

Comme toute bonne rockeuse d’un autre temps, cette amoureuse des boulevards sauvages de Los Angeles a composé douze morceaux (+ deux interludes) entre une nouvelle cure de désintox et un premier record: en début d’année, Messy était devenu la chanson britannique la plus écoutée au monde. De quoi remercier la planète, poliment? Pas vraiment le genre de la maison.

A la manière d’un Kurt Cobain après le tsunami généré par Nevermind, Lola Young revient aujourd’hui avec un hymne indie-pop cradingue baptisé FUCK EVERYONE, en guise de mise en bouche. Toujours admirablement accessible, ce nouvel album refuse pour autant de poncer les échardes qui dépassent.

Si le brouillard n’a pas quitté son esprit sinueux, la diplômée de la prestigieuse BRIT School fait désormais tout son possible pour se catapulter au plus près des nuages.

Vidéo: YouTube/Lola Young

Libérée de la coke, bizarre par manque de choix et moins soul que dans ses premiers pas, Lola Young est en revanche toujours aussi génialement effrontée, bavarde et sans filtre. Si le personnage de la petite frappe de la pop n’est pas né avec elle, la diva sans retouche et doucement brutale fait un bien fou à cette époque calibrée pour entrer dans les algorithmes d’Instagram et les bandes-son des séries fast-food.

Le manager d’Amy Winehouse a eu fin nez, il y a trois ans, en lui promettant que tout était réuni pour que ça ne se passe pas... trop mal.

Si vous êtes branchés musique
Au Jazz, on a cru que J Balvin ne monterait jamais sur scène
1
Au Jazz, on a cru que J Balvin ne monterait jamais sur scène
de Margaux Habert
Qui est Rilès, le rappeur qui va faire trembler Festi'neuch?
Qui est Rilès, le rappeur qui va faire trembler Festi'neuch?
de Sainath Bovay, Noémie Pascalin
Ce génie des reprises va enflammer le Montreux Jazz Festival
Ce génie des reprises va enflammer le Montreux Jazz Festival
de Sainath Bovay, Noémie Pascalin
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
de Joanna Oulevay
Thèmes
Les stars en vacances d'été
1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
partager sur Facebookpartager sur X
Notre avis sur le dernier album de Sabrina Carpenter
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
2
Swatch fait une promesse aux Suisses concernant sa montre anti-Trump
3
«C'est injuste»: ces étudiants étrangers de l'EPFL sont en colère
Cette croisière à 1000 dollars la nuit se fait dézinguer sur TikTok
Une croisière à bord de l'un des trois navires du Ritz-Carlton vend du rêve sur le papier, mais quelques-uns de ses riches passagers ont émis des critiques acerbes sur leur expérience.
Fermez les yeux, imaginez: 13 nuits à bord d'un superyacht à destination du Portugal, portant le nom évocateur d'une princesse Disney - Evrima, Ilma ou encore Luminara. Un bateau élégant, suffisamment petit pour accéder à tous les plus beaux ports de plaisance du monde, de Portofino à Saint-Barth, et d'une capacité de moins de 500 passagers - autant dire rien du tout, face aux gargantuesques paquebots MSC d'une capacité de plusieurs milliers de touristes.
L’article