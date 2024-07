Ce n'est pas la première fois que Travis Scott tente de faire trembler l'Italie. Lors de son concert à Rome, Giovanni Diaferia, sismologue à l'Institut italien de géophysique et de volcanologie, a affirmé que les 60 000 personnes présentes avaient provoqué l'équivalent d'un tremblement de terre de 1.3 sur l'échelle de Richter. L'événement avait d'ailleurs soulevé de nombreuses questions quant au maintien de tels événements sur des lieux historiques et donc forcément sensibles.

La ville de Milan a été secouée mardi soir, non pas par un séisme, mais par un concert du rappeur Travis Scott à l'hippodrome de Snai La Maura. La tournée mondiale du rappeur, nommée Circus Maximus World Tour, suit la sortie de son album Utopia il y a un an. La date milanaise s'est produite à guichet fermé et ce sont près de 80 000 personnes qui se sont réunies ce 23 juillet.

On a testé le jeu de course rétro qui vous fera vibrer cet été

Un talentueux développeur indépendant ravive la flamme du rétrogaming avec un jeu de course des années 90 en 2024! Intitulé sans équivoque Old School Rally, ce jeu vous renvoie à l'âge d'or de la PlayStation.

Si vous avez eu la chance de connaitre les années 90 et le début 2000, vous allez très certainement comprendre les nombreux enjeux derrière Old School Rally. Développé par une seule personne, épaulée de quelques artistes pour certains détails du projet, nous sommes ici face à une lettre d’amour. Un jeu de course typique d’une époque désormais bien révolue. En plus de ce premier avis à chaud, j’ai eu la chance de poser quelques questions au développeur.