Sauvez Noël avec ces 25 chansons 🎄

Chaque année, c'est la même chose: on nous étouffe à coups de louches musicales gorgées de «All I Want for Christmas Is You». Mais pourquoi le monde manque-t-il tant d'imagination? On vous offre quelques alternatives pour sauver vos oreilles.

Ils existent encore, les bons chants de Noël! Ceux qui ne se contentent pas de tintements des cloches et de sons de harpe, mais qui contiennent aussi de vraies mélodies et de vraies paroles. Du moins un peu.

En tout cas, les chansons suivantes sont toutes meilleures que ce «Last Christmas» de Wham! qui nous maltraite chaque année. Que ce soit dans l'ascenseur, dans les magasins ou dans la file d'attente de Globus.

Ce soir, offrez à votre playlist un petit coup de balai mélodieux. Moins de tubes commerciaux, et plus de titres pétris d'esprit et d'histoire: voilà la clé d'une ambiance de Noël inoubliable.

C'est le moment de prendre vos proches dans vos bras 👇

Julian Casablancas - «I Wish It Was Christmas Today»

Cette chanson, enregistrée par le chanteur de «The Stokes» Julian Casablancas, est en fait une reprise. Et quelle chanson! L'originale a été écrite par les membres du casting de «Saturday Night Live», dont le showmaster Jimmy Fallon.

En 2000, Fallon et son groupe ont interprété la chanson pour la première fois en direct à la télévision, puis à nouveau plusieurs années de suite, toujours avec des paroles légèrement modifiées. La version de Casablanca de «I Wish It Was Christmas» est finalement sortie en 2009.

The Sonics – «Don't Believe In Christmas»

«Don't Believe In Christmas» de The Sonics, sorti en 1965, fait référence à «Too Much Monkey Business» de Chuck Berry. Le texte rejette Noël en tant que fête - parce que l'année d'avant, le chanteur Gerry Roslie n'a pas obtenu ce qu'il voulait: un baiser de son crush.

John Lennon – «Happy Xmas (War is Over)»

Le single, écrit par John Lennon et son grand amour Yoko Ono, est sorti en décembre 1971 aux États-Unis. Les paroles de la chanson ont pour toile de fond la guerre du Vietnam, contre laquelle «Happy Xmas (War is Over)» proteste. Interrogé sur les paroles de la chanson lors d'une interview en 1980, John Lennon a déclaré:

«C’était toujours le même message – l’idée que nous sommes tout aussi responsables que l’homme qui appuie sur le bouton. Tant que les gens s’imaginent que quelqu’un le fait pour eux, et qu’ils n’ont aucun contrôle, alors ils n'ont aucun contrôle» John Lennon

Ryan Adams – «Hey Parker, It's Christmas»

Ryan Adams a écrit cette chanson de Noël, sortie en 2003, pour sa petite amie de l'époque, l'actrice Parker Posey. Adams y chante Noël à New York avec un accent britannique.

The Ramones – «Merry Christmas (I Don't Want To Fight Tonight)»

Il paraît que Joey Ramone a écrit cette chanson punk (1983) pour sa compagne de l'époque - comme cadeau de Noël et comme excuse après une violente dispute.

She & Him – «Have Yourself A Merry Little Christmas»

La chanteuse de She & Him pourrait vous sembler familière: il s'agit de l'actrice Zooey Deschanel. Avec Ward, elle forme un duo indie-folk. Le chanteur et producteur a vu Deschanel chanter dans le film Elf et a rapidement voulu former un duo avec elle. En 2011, ils ont réinterprété le fameux classique de Noël «Have Yourself A Merry Little Christmas».

Tom Waits – «Silent Night»

«Silent Night» («Nuit silencieuse»), chantée par Tom Waits, l'homme à la voix unique, dans une version douce-amère des années 70.

The Pogues feat. Kirsty MacColl – «Fairytale of New York»

Au Royaume-Uni, «Fairytale of New York» est le chant de Noël le plus joué du 21e siècle. La chanson, sortie en 1987, est une ballade de style folk irlandais. Elle a été écrite en duo et est chantée par les deux chanteurs des Pogues, Shane MacGowan et Kirsty MacColl.

The Killers – «The Cowboy's Christmas Ball»

Les paroles de cette chanson de Noël de style country sont tirées du poème du même nom écrit par William Lawrence Chittenden en 1890. Tous les bénéfices de la chanson sont reversés à des organisations caritatives de lutte contre le SIDA dans le cadre de la campagne «Product Red» dirigée par Bono et Bobby Shriver. Enregistrée en 2012, il s'agissait de la sixième chanson annuelle de Noël des Killers.

Bright Eyes – «Blue Christmas»

«Christmas Album» est le cinquième album et le premier album de Noël de Bright Eyes, sorti en 2002. Les bénéfices de l'album seront reversés au Nebraska AIDS Project. «Blue Christmas» est devenu célèbre, entre autres, parce qu'il a été utilisé dans un épisode de la série «The O.C. California», si populaire à l'époque. Initialement accessible uniquement en ligne, l'album a été publié en vinyle en 2009.

Run-D.M.C. – «Christmas in Hollis»

Oui, les artistes de hip-hop aussi font de la musique de Noël. Mais il a fallu convaincre Jason Mizell (Jay), Joseph Simmons (Run) et Darryl McDaniels (D.M.C.) de le faire. Après avoir été longuement convaincu par Bill Adler, le responsable des relations publiques de Def Jam, Run-D.M.C. a accepté de participer à un album de bienfaisance pour Special Olympics, un mouvement sportif pour les personnes souffrant d'un handicap mental. C'est à Hollis, un quartier de l'arrondissement du Queens à New York, que les membres du groupe ont grandi.

Bon, depuis là, on vous laisse avec une playlist. Enjoy!👇

Spectrals – «It's Christmas And I've Got Everything I Want»

Best Coast & Wavves – «Got Something For You»

Tom Petty & The Heartbreakers – «Christmas All Over Again»

The Kinks – «Father Christmas»

Weezer – «The Christmas Song»

The Prefab Messiahs – «Virgin Mary»

Tom Waits – «Christmas Card from a Hooker in Minneapolis»

Frightened Rabbit – «It's Christmas So We'll Stop»

The Fall – «Hark The Herald Angels Sing»

Yo La Tengo – «It's Christmas Time»

The Who – «Christmas»

Sufjan Stevens – «That Was The Worst Christmas Ever!»

The Long Blondes – «Christmas is Cancelled»

The Killers – «Don't Shoot Me Santa»

