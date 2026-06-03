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Le Paléo annonce un changement dans son programme 2026

epa12267040 Festival goers attend the 48th edition of the Paleo Festival in Nyon, Switzerland, 27 July 2025. The Paleo is an open-air music festival in the western part of Switzerland with about 250,0 ...
Le Paléo se tiendra du 21 au 26 juillet 2026, sur la Plaine de l'Asse. image: Keystone

Paléo annonce un changement surprise dans son programme

Le festival nyonnais a annoncé la modification de sa programmation du dimanche 26 juillet 2026.
03.06.2026, 09:1703.06.2026, 09:17

Initialement attendue à Nyon, la chanteuse jamaïcaine Xana Romeo ne se produira finalement pas lors du festival, apprend-t-on par le média régional La Côte. Aucune précision n’a été donnée sur les raisons de cette annulation.

Pour la remplacer, Paléo a choisi de rester fidèle aux sonorités reggae en invitant Mo' Kalamity. L’artiste franco-capverdienne, connue pour son engagement et son reggae aux influences roots, montera sur scène avec son groupe The Wizards.

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Cette prestation sera notamment l’occasion pour elle de présenter les titres de son cinquième album, Shine, récemment dévoilé au public. Malgré ce changement, la programmation du dimanche conserve donc sa coloration reggae, avec une artiste reconnue de la scène internationale qui viendra compléter l’affiche du plus grand festival open air de Suisse.

Le programme du dimanche 26 juillet à Paléo

Pour ce dernier jour du festival se tenant du 21 au 26 juillet, les festivaliers se déhancheront notamment avec les sons de Bob Sinclar, Gims, Timmy Trumpet ou encore Zaz. Le festival nyonnais précise que «les horaires des concerts seront publiés dans le courant du mois de juin.»

Acheter des billets pour le Paléo 2026

L’édition 2026 affiche complet, mais la Bourse aux billets, la plateforme de revente officielle du Festival, a ouvert et sera accessible jusqu’à la fin du Festival. Par ailleurs, 1500 billets seront mis en vente chaque jour de l’événement pour le soir même. (hun)

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