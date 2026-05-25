La pression s'accentue sur Patrick Bruel. Image: www.imago-images.de

«Comportement inadmissible»: Pourquoi Patrick Bruel est banni du Paléo



L'affaire Patrick Bruel rebondit en Suisse romande. Le Paléo Festival a indiqué lundi qu'un «comportement inadmissible» avait été signalé par une bénévole lors de la venue de Patrick Bruel en 2019. Un accord avait pu être conclu entre celle-ci et le chanteur fançais.



Plus de «Suisse»

Malgré tout et bien que Patrick Bruel n'était pas programmé à l'édition 2026 cet été du Paléo Festival, ses organisateurs ont affirmé dans un communiqué sur les réseaux sociaux qu'«il allait de soi que nous n'inviterons plus Patrick Bruel à Paléo».



Ces déclarations font suite aux révélations de l'émission de TF1 «Sept à Huit» diffusée dimanche, selon lesquelles une masseuse bénévole du Paléo a dénoncé le comportement du chanteur, durant un massage organisé en coulisses du festival nyonnais, le 28 juillet 2019. Les responsables du festival ont ainsi décidé de communiquer à ce sujet sur les réseaux sociaux, repris ensuite par des médias.



«Il était important pour nous de communiquer que nous soutenons et croyons notre collaboratrice.» Le Paléo

Le Paléo à expliqué les raisons qui l'ont poussé à communiquer.

«Faits graves»

En 2019, «la semaine suivant le festival, nous avons été informés d'un comportement inadmissible de l'artiste à l'encontre d'une bénévole (...). Les faits rapportés étaient graves et son témoignage a été pris très au sérieux», indique-t-il dans son communiqué.

«Nous lui avons d'abord proposé un accompagnement psychologique, puis un soutien dans ses démarches juridiques en l'encourageant à porter plainte», poursuit le texte. «Notre bénévole a lancé une procédure judiciaire qui s'est conclue en 2022 par un accord entre les parties. Nous avons respecté sa décision ainsi que son souhait de confidentialité», est-il encore précisé.

Les responsables du festival ajoutent qu'«aucun fait de cette nature» ne leur avait été rapporté lors des précédentes venues de l'artiste français.

Prévention renforcée

«En parallèle, nous avons renforcé nos dispositifs de prévention et de prise en charge des victimes de violences, notamment avec l'introduction de la procédure 'Angela' dès 2022, des formations spécifiques pour nos équipes, ainsi qu'une évolution de notre politique d'accueil des artistes», souligne encore le Paléo. «Aucune forme de violences n'a sa place à Paléo», insistent ses responsables.

Selon «Sept à Huit», Patrick Bruel aurait versé, suite à l'accord conclu avec la bénévole, plusieurs milliers d'euros à une association d'aide aux femmes immigrées. L'émission indique que l'avocat du chanteur lui a confirmé l'accord.

«Il n'y a eu aucun geste de la part de Patrick Bruel envers elle. Une conciliation a été proposée par le parquet, comme c'est d'usage en Suisse, pour des allégations mineures. Elle a été acceptée par la plaignante et par Patrick Bruel», a déclaré son avocat, Christophe Ingrain, dans une note écrite lue par un journaliste dans l'émission.

Quid de Pully et Fribourg?

Le chanteur doit lancer sa tournée le 16 juin au Cirque d'Hiver à Paris, puis passer dans de nombreuses villes françaises, en Suisse et en Belgique. Il est invité par plusieurs maires, notamment ceux de Paris et Marseille, à renoncer à se produire dans leurs villes, en raison de quatre plaintes pour viols en France et une enquête judiciaire pour agression sexuelle en Belgique.

Patrick Bruel conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Trois concerts du chanteur, prévus en décembre au Québec, ont été annulés. En Suisse, des groupes féministes réclament l'annulation de ses concerts, prévus le 25 juin au Pully Live Festival et le 26 juin au Bellarena Indoor Festival à Fribourg.

Sollicitées vendredi par Keystone-ATS, les autorités communales de Pully n'ont pas encore répondu à ce jour.

(dal/ats/afp)