Léa brille à la Star Academy. Son papa explique qu'elle ne fait jamais les choses à moitié.

«Le meilleur des médicaments»: le papa de Léa de la Star ac' est ému

La Romande Léa a fait sensation au second prime de la Star Academy le samedi 25 octobre. Que représente ce coup de projecteur pour la famille de cette jeune femme de 22 ans? Impressions de Jean-Luc, son papa, à quelques heures de son retour sur scène.

«Comment vous avez trouvé mon numéro?», s'étonne Jean-Luc, papa de Léa de la Star Academy. L'homme se montre surpris par notre appel. En effet, il n'a pas souhaité révéler l'adresse de sa famille, ni son contact direct, par crainte d'avoir trop de sollicitations médiatiques. Mais comme sa fille «ne fait jamais les choses à moitié» comme il aime à le rappeler, il comprend l'engouement que suscite son entrée au château des Vives-Eaux et prend volontiers le temps de répondre à toutes nos questions.

Léa sur le premier prime de la Star Academy

Jean-Luc, j'imagine que l'interprétation de votre fille au prime du 25 octobre vous a ému, qu'en avez-vous pensé?

Quand j'ai vu son interprétation, j'étais très impressionné. Léa chante depuis qu'elle est toute petite, elle n'arrête pas, elle met de la joie partout à la maison quand elle chante et la voir sur scène, c'était extrêmement émouvant. Ma femme et mon fils étaient à Paris, d'ailleurs, on voit ma femme pleurer à l'écran et je comprends tout à fait son émotion quand elle entend notre fille chanter. Je suis très fier de Léa.



Léa a parlé de sa famille sur TF1, elle a dit qu'elle chantait aussi pour vous, qui êtes atteint de sclérose en plaques. Quelle a été votre réaction lorsqu'elle a parlé de vous?

Léa a toujours pris soin de moi et je peux comprendre qu'elle ait senti le besoin d'en parler. Mais pour moi, le plus important, ce n'est pas de parler de ma maladie. Je préfère que l'on parle d'elle, de son parcours et de cet amour qu'elle a pour la musique depuis son plus jeune âge. De mon côté, quand je l'entends chanter, c'est le meilleur des médicaments.

Moment rempli d'émotions: Léa chante «Et Bam»

Avez-vous eu des remarques et des retours de la part de votre entourage suite à son apparition à la Star Academy?

De côté de ma famille et de mes amis, on félicite Léa et son parcours. On nous dit régulièrement que notre fille chante avec une émotion extraordinaire. Je dois dire quand même qu'on m'a fait remarquer que ma fille était parfois critiquée sur les réseaux parce qu'elle a parlé de ma maladie. On m'a dit qu'il y avait des mauvaises langues qui la critiquaient, mais je préfère ne pas m'y intéresser. Vous savez, ma femme et moi, on ne lit pas ce genre de choses.

Et les personnes de votre village, êtes-vous alpagué par les voisins qui auraient vu sa prestation?

Pas du tout. Nous sommes Romands, mais nous vivons dans une commune germanophone. Je pense que les voisins ne savent même pas qu'elle passe à la télévision française car leur intérêt se tourne plutôt vers les chaînes allemandes. ​

Léa a montré une grande aisance sur scène, que pouvez-vous nous dire sur la passion de votre fille pour le chant?

Alors, pas seulement le chant, mais aussi la danse. Léa c'est les deux en même temps, c'est l'envie, voire le besoin de faire les deux en permanence. Aussi longtemps que je m'en souvienne, elle a toujours dansé et chanté. La scène, elle en fait depuis l'âge de 14 ans. Lorsqu'elle a participé au concours de chant Swiss Voice Tour, à l'époque ma femme n'était pas encline à l'inscrire, mais Léa a tellement insisté auprès de moi que j'ai cédé. On peut dire que j'ai apporté un soutien logistique en la conduisant régulièrement aux répétitions qui avaient lieu, à l'époque à Gland, soit à une heure et demie de la maison. Quant à ma femme, elle lui donnait souvent des conseils pour interpréter les chansons.

Est-ce que les talents de Léa sont un héritage familial, en d'autres termes, êtes-vous une famille de musiciens?

Pas du tout. Ma femme est d'origine portugaise et la musique est très importante dans sa famille, mais nous ne pratiquons pas d'instruments et personne n'a de l'expérience sur scène. J'ajouterai que je suis un piètre chanteur et encore moins danseur (rires). La passion de Léa et son talent pour la musique se sont révélés spontanément et, lorsque nous avons vu que cela lui procurait une telle joie, nous ne pouvions l'ignorer.

«Vous ne pouvez pas ignorer ce qui passionne votre enfant»

Léa auditionne pour danser avec Katseye, mais elle est malade et n'a pas beaucoup d'énergie

Comment va Léa ces derniers jours au château? Elle n'a droit qu'à un coup de fil d'une minute à ses proches, c'est bien cela?

Tout à fait. On a très peu de temps pour lui parler. Je dirais qu'elle va bien, mais qu'elle a un petit souci ces derniers jours. Elle a un peu mal à la gorge et elle est un peu malade. Cela l'empêche de chanter comme elle l'aimerait. Les professeurs lui ont demandé de préserver un peu sa voix ces derniers jours. Mais dans l'ensemble, elle va bien.

«Avec la seule minute par jour que nous avons, nous lui disons souvent les mêmes choses, de prendre soin d'elle. On lui dit qu'on l'aime et qu'on est très fiers d'elle»

On voit qu'ils ont beaucoup de travail. La Star Academy est très exigeante et quand on la voit dans cet environnement, on se dit qu'elle a une sacrée force de caractère et qu'elle veut atteindre son but.



Est-ce que votre fille a déjà des contacts avec des producteurs pour la suite de sa carrière?

Pas du tout. Pour l'instant, ce n'est que le début de l'émission et nous espérons qu'elle ira le plus loin possible. Ma fille a démissionné de son travail d'assistante médicale lorsqu'elle a appris qu'elle ferait la Star Academy. Elle a les pieds sur terre, vous savez, si elle n'arrive pas jusqu'au bout ou si cela ne se passe pas comme elle le souhaite, elle retournera travailler dans le domaine pour lequel elle s'est formée. Mais je préfère ne pas penser à cela, car, quand je la vois, je ne peux que m'émouvoir face à son parcours. Bien entendu, si elle arrive à se démarquer ou à faire partie de la tournée de la Star Academy, ce serait déjà merveilleux. Mais on ne lui met aucune pression, c'est son rêve à elle, et elle est en train de le réaliser.