La chanteuse américaine de 23 ans a révélé l'odeur répugnante qui se dégage parfois du premier rang lors de ses concerts. Getty Images Europe

Olivia Rodrigo dévoile l'odeur dégoûtante qu'elle «sent» à ses concerts

Quand il s'agit de s'assurer une place au première rang lors du concert de son idole, certains fans sont prêts à toutes les extrémités. La chanteuse Olivia Rodrigo a partagé l'une de ces techniques - et elle s'avère particulièrement peu ragoûtante.

Plus de «Divertissement»

Être un fan, un vrai, implique parfois des sacrifices. Notamment de sa fierté et de toute estime de soi. C'est le cas de quelques adeptes de la chanteuse Olivia Rodrigo qui, de passage par la radio britannique KISS FM dans le cadre de la promo de son nouvel album, a dévoilé l'une des techniques (assez sordides) des spectateurs pour s'assurer une place de choix à ses concerts.

«Je suis allée à certains concerts et à certains festivals où des gens portaient des couches pour pouvoir être au premier rang du show. Et c'est une chose qu'en tant qu'artiste performant sur la scène, j'ai pu sentir» Olivia Rodrigo, sur KISS FM

Inutile de préciser que la mâchoire des animateurs, Tyler West et Chloe Burrows, s'est quasiment décrochée. «C'est un comportement insensé!» s'indigne Tyler, quand sa co-animatrice murmure: «Je n'arrive pas à y croire.»

«C'est un peu comme la descente de la boule à New York pour le Nouvel An», précise Olivia, en référence à cette tradition en vigueur chaque 1er janvier dans la Grosse Pomme. «Tout le monde porte des couches, ils restent assis là toute la journée.»

Olivia Rodrigo n'a pas été avare en révélations bizarres lors de cette interview. capture d'écran: youtube

«Tu nous fais une blague», réplique Tyler, mais la chanteuse insiste:

«Non, c'est sérieux! J'y pense assez souvent» Olivia Rodrigo

En effet, la pratique n'est pas totalement méconnue et a pris diverses formes au fil des ans. Pour n'en citer qu'un exemple: le Sadium Pal, un dispositif original des années 90 que les hommes pouvaient fixer à leur pénis et à l'intérieur duquel ils pouvaient uriner lors d'événements sportifs, pour éviter les interminables files d'attente aux toilettes.

Pendant la tournée Eras de Taylor Swift , certains spectateurs ont également publié des vidéos sur TikTok admettant qu'ils portaient des couches pour adultes, afin de ne rien manquer du spectacle.

Une chose est sûre: Olivia Rodrigo n'est pas prête de finir de renifler des effluves de matières fécales émanant du premier rang. Alors qu'elle vient tout juste de dévoiler son troisième album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, la jeune artiste est sur le point de s'embarquer pour une vaste tournée à travers l'Amérique du Nord et l'Europe, qui prendra court de septembre à mai 2027. Force et honneur à elle. (mbr)

Olivia Rodrigo vous fascine? Nous aussi... Pardon, Olivia Rodrigo

Vidéo: watson