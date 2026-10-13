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Tyla se lâche sur «Macron, démission!»

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Tyla se lâche sur «Macron, démission!»

Lors d'un concert enflammé à Paris ce lundi, Tyla a posé ses meilleurs déhanchés alors que le public scandait un message bien senti à l'égard du président français.
13.10.2026, 09:3813.10.2026, 09:55

Ce lundi, l'amapiano a rencontré la politique. Ou pas tout à fait. Lors de son concert très attendu à Paris ce 12 octobre, la chanteuse sud-africaine Tyla s’est lancée dans une petite danse spontanée en entendant la foule scander en chœur: «Macron démission!»

On imagine bien que la jeune artiste de 24 ans, star mondiale originaire de Johannesburg, n'avait absolument aucune idée de la signification des mots hurlés par son public français (quoi que...? Il faudra le lui demander!). Séduite par le rythme et la ferveur de la salle, l'interprète du hit Water a simplement suivi son instinct de performeuse en accompagnant le slogan d'un déhanchement parfait.

Qui est Tyla, la star dont le déhanché obsède le web?
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Un refrain bien connu des scènes parisiennes

Cette scène insolite fait directement écho à un épisode quasi identique survenu en avril 2023 à l'Olympia. Lors d'un concert de l'artiste norvégienne Girl in Red (Marie Ulven Ringheim, alors âgée de 24 ans), la chanteuse avait candidement demandé à son public de lui apprendre quelques mots en français. La salle lui avait immédiatement répondu en scandant «Macron démission!».

Dépassée mais amusée, la chanteuse avait demandé: «Qu’est-ce que ça veut dire?», avant d'esquiver la diplomatie avec humour: «J’ai une super idée pour passer à la suite: jouons la chanson suivante!» La vidéo de ce moment avait instantanément fait le tour des réseaux sociaux.

Pour Tyla, l'épisode parisien restera sans doute comme un moment de communion festif, tandis que le public français, lui, a eu sa petite revanche en faisant passer l'un de ses messages politiques préférés.

(jod)

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