Radiohead se compose de Colin Greenwood, Jonny Greenwood, Thom Yorke, Philip Selway et Ed O'Brien Image: EMI

Radiohead a une grande nouvelle pour ses fans

Après sept ans d'absence, Radiohead annonce une tournée européenne avec une série de 20 concerts pour l'automne 2025.

Après sept longues années consacrées à des projets personnels, les membres du groupe mythique Radiohead se retrouvent. La formation originelle, née à Oxford en 1985, se reforme pour une tournée européenne prévue cet automne.

Cette annonce met fin à une longue attente pour les fans du groupe. Depuis août 2018, Radiohead n’avait plus donné de concert, leur dernière date à Philadelphie, aux États-Unis, avait clôturé la tournée A Moon Shaped Pool.

Pas de passage à Zurich cependant, ce sont les villes de Madrid, Bologne, Londres, Copenhague et Berlin qui ont été choisies. Ces cinq étapes s'étaleront de novembre à décembre 2025. Le groupe a officiellement annoncé une série de 20 concerts, avec quatre représentations prévues dans chaque ville.



La tournée débutera à Madrid du 4 au 8 novembre 2025 au Movistar Arena, avant de se poursuivre à Bologne en Italie du 14 au 18 novembre à l'Unipol Arena. Le groupe jouera ensuite à domicile, à Londres, le 21, 22, 24 et 25 novembre à l'O2 Arena. Le groupe se produira ensuite au Royal Arena de Copenhague les 1, 2, 4 et 5 décembre avant de conclure cette tournée européenne à Berlin les 8, 9, 11 et 12 décembre à l'Uber Arena.

Un groupe qui se reforme pour le plaisir

Durant les sept années d’inactivité de Radiohead, chacun des membres a exploré des horizons personnels tout en laissant transparaître l’esprit du groupe. Thom Yorke, la voix emblématique du groupe, a sorti son album solo Anima en 2019, tandis qu’avec Jonny Greenwood, il a donné naissance à The Smile, formation alternative qui a publié deux albums l’année dernière, poursuivant ainsi l’innovation sonore qui a toujours caractérisé ce groupe.

Jonny Greenwood s'est également illustré comme compositeur pour le cinéma avec des bandes originales remarquées, notamment pour Phantom Thread de Paul Thomas Anderson et The Power of the Dog de Jane Campion. Son frère, Colin Greenwood a accompagné Nick Cave en tournée, Ed O'Brien a publié son premier album Earth sous les initales EOB en 2020, et Philip Selway a sorti Strange Dance en 2023.



Philip Selway, le batteur du groupe, explique dans un communiqué que ces retrouvailles sont nées d'une envie commune de rejouer ensemble après une quatre décennies de carrières et neuf albums studio.

«Après sept ans d’absence, ça faisait vraiment du bien de rejouer les chansons et de renouer avec une identité musicale ancrée au plus profond de nous cinq. Ça nous a aussi donné envie de faire quelques concerts ensemble, alors on espère que vous pourrez venir à l’une des prochaines dates». Philip Selway

En attendant la tournée et la billetterie qui démarre le 5 septembre, Radiohead a sorti un album live de Hail to the Thief, le 13 août dernier. Cet album, intitulé Hail to the Thief (Live Recordings 2003-2009 ) compile, comme son nom l'indique, des enregistrements des performances prises entre 2003 et 2009 à Dublin, Londres, Amsterdam et Buenos Aires. Un moyen de se rappeler que Radiohead c'est bien, mais qu'en concert, c'est encore mieux. (sbo)