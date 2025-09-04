pluie modérée15°
DE | FR
burger
Divertissement
Musique

Radiohead se lance dans une tournée européenne cet automne

Radiohead se compose de Colin Greenwood, Jonny Greenwood, Thom Yorke, Philip Selway et Ed O&#039;Brien
Radiohead se compose de Colin Greenwood, Jonny Greenwood, Thom Yorke, Philip Selway et Ed O'BrienImage: EMI

Radiohead a une grande nouvelle pour ses fans

Après sept ans d'absence, Radiohead annonce une tournée européenne avec une série de 20 concerts pour l'automne 2025.
04.09.2025, 14:5804.09.2025, 15:21
Plus de «Divertissement»

Après sept longues années consacrées à des projets personnels, les membres du groupe mythique Radiohead se retrouvent. La formation originelle, née à Oxford en 1985, se reforme pour une tournée européenne prévue cet automne.

Cette annonce met fin à une longue attente pour les fans du groupe. Depuis août 2018, Radiohead n’avait plus donné de concert, leur dernière date à Philadelphie, aux États-Unis, avait clôturé la tournée A Moon Shaped Pool.

Pas de passage à Zurich cependant, ce sont les villes de Madrid, Bologne, Londres, Copenhague et Berlin qui ont été choisies. Ces cinq étapes s'étaleront de novembre à décembre 2025. Le groupe a officiellement annoncé une série de 20 concerts, avec quatre représentations prévues dans chaque ville.

La tournée débutera à Madrid du 4 au 8 novembre 2025 au Movistar Arena, avant de se poursuivre à Bologne en Italie du 14 au 18 novembre à l'Unipol Arena. Le groupe jouera ensuite à domicile, à Londres, le 21, 22, 24 et 25 novembre à l'O2 Arena. Le groupe se produira ensuite au Royal Arena de Copenhague les 1, 2, 4 et 5 décembre avant de conclure cette tournée européenne à Berlin les 8, 9, 11 et 12 décembre à l'Uber Arena.

Oasis veut votre porte-monnaie

Un groupe qui se reforme pour le plaisir

Durant les sept années d’inactivité de Radiohead, chacun des membres a exploré des horizons personnels tout en laissant transparaître l’esprit du groupe. Thom Yorke, la voix emblématique du groupe, a sorti son album solo Anima en 2019, tandis qu’avec Jonny Greenwood, il a donné naissance à The Smile, formation alternative qui a publié deux albums l’année dernière, poursuivant ainsi l’innovation sonore qui a toujours caractérisé ce groupe.

Jonny Greenwood s'est également illustré comme compositeur pour le cinéma avec des bandes originales remarquées, notamment pour Phantom Thread de Paul Thomas Anderson et The Power of the Dog de Jane Campion. Son frère, Colin Greenwood a accompagné Nick Cave en tournée, Ed O'Brien a publié son premier album Earth sous les initales EOB en 2020, et Philip Selway a sorti Strange Dance en 2023.

Philip Selway, le batteur du groupe, explique dans un communiqué que ces retrouvailles sont nées d'une envie commune de rejouer ensemble après une quatre décennies de carrières et neuf albums studio.

«Après sept ans d’absence, ça faisait vraiment du bien de rejouer les chansons et de renouer avec une identité musicale ancrée au plus profond de nous cinq. Ça nous a aussi donné envie de faire quelques concerts ensemble, alors on espère que vous pourrez venir à l’une des prochaines dates».
Philip Selway

En attendant la tournée et la billetterie qui démarre le 5 septembre, Radiohead a sorti un album live de Hail to the Thief, le 13 août dernier. Cet album, intitulé Hail to the Thief (Live Recordings 2003-2009 ) compile, comme son nom l'indique, des enregistrements des performances prises entre 2003 et 2009 à Dublin, Londres, Amsterdam et Buenos Aires. Un moyen de se rappeler que Radiohead c'est bien, mais qu'en concert, c'est encore mieux. (sbo)

On vous laisse sur un morceau à Buenos Aires:

Vidéo: YouTube/Radiohead
Si vous êtes branchés musique
Au Jazz, on a cru que J Balvin ne monterait jamais sur scène
1
Au Jazz, on a cru que J Balvin ne monterait jamais sur scène
de Margaux Habert
Qui est Rilès, le rappeur qui va faire trembler Festi'neuch?
Qui est Rilès, le rappeur qui va faire trembler Festi'neuch?
de Sainath Bovay, Noémie Pascalin
Ce génie des reprises va enflammer le Montreux Jazz Festival
Ce génie des reprises va enflammer le Montreux Jazz Festival
de Sainath Bovay, Noémie Pascalin
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
de Joanna Oulevay
Thèmes
Bad Bunny pour Calvin Klein, la vie qu'on mérite:
1 / 8
Bad Bunny pour Calvin Klein, la vie qu'on mérite:
Bad Bunny pour Calvin Klein, la vie qu'on mérite.
source: calvin klein / calvin klein
partager sur Facebookpartager sur X
Vous être triste après un concert? C'est normal
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
2
L'abolition de la valeur locative rapporterait gros à deux cantons romands
3
Philippe Jeanneret quitte la RTS
Pourquoi le Frankenstein de Guillermo del Toro est unique
Guillermo del Toro a signé un grand film en s'attaquant à un monument de la littérature. Son Frankenstein vaut le détour pour plusieurs raisons.
Qu’est-ce qui fait d’un être humain un monstre – et inversement? La question s’est rapidement invitée à Venise ce week-end avec un prétendant au Lion d’or: Frankenstein, revisité par Guillermo del Toro.
L’article