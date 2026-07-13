On a cherché les plus grands fans de Zara Larsson à Montreux

Vidéo: watson

On a cherché les plus grands fans de Zara Larsson

On est allés tester les fans de la chanteuse Zara Larsson au Montreux Jazz Festival avec un petit défi musical. Spoiler alert: le public suisse a du coffre et de la mémoire!

Tuê Huynh, daniela pardo

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Le Montreux Jazz Festival, c'est des concerts légendaires, une vue imprenable sur le lac, des paillettes plein les yeux, mais c’est aussi et surtout une ambiance de feu dans les allées.

Alors que la popstar suédoise Zara Larsson s'apprêtait à enflammer la scène dimanche soir au Stravinski, on s'est faufilés dans la foule micro en main. Notre mission? Lancer un défi redoutable mais fun aux festivaliers: le traditionnel «Finissez les paroles».

Notre critique du concert:

De Lush Life à Symphony, les attentes étaient élevées, et autant vous dire qu'on n'a pas été déçus.

Bilan: les fans se sont bien entraînés

Pas de stress, que du plaisir. Dès les premières notes fredonnées, les sourires se sont affichés sur les visages et les participants se sont pris au jeu avec une énergie débordante.

Si certains ont eu un micro-instant de solitude au moment de retrouver la rime exacte, la grande majorité a prouvé qu'elle connaissait ses classiques de la pop moderne sur le bout des doigts.

Entre chorégraphies improvisées, envolées lyriques plus ou moins justes (on ne balancera personne, promis !) et éclats de rire complices, la bonne humeur était contagieuse.

On vous laisse savourer ce moment de pure fraîcheur en vidéo. Montez le son!