La chanteuse Naïka s'est produite aux Docks à Lausanne, samedi 28 février 2026. Image: @Shotbywozniak

On a rencontré la star qui fait craquer la Suisse

Artiste aux millions d'écoutes, Naïka vient de sortir son premier album Eclesia et débute sa tournée mondiale. Premier stop? Lausanne, samedi 28 février. Nous étions avec elle à quelques heures de son concert aux Docks.

Elle est arrivée en Suisse avec son équipe au petit matin, dans un immense bus qui trône à l'entrée des Docks à Lausanne, samedi 28 février. Dans quelques heures, la chanteuse franco-haïtienne Naïka se produira sur scène à guichet fermé. Un concert qui donne le coup d'envoi de sa tournée mondiale à l'occasion de la sortie, le 20 février, de son premier album Eclesia.

La chanteuse Naïka a sorti son premier album Eclesia le 20 février. Image: Instagram @naika

«Je n'y crois pas», confie-t-elle lorsqu'on lui demande comment elle se sent. En effet, si l'artiste a déjà plusieurs titres à son actif – devenus viraux en ligne et cumulant des millions d'écoutes –, elle n'avait jamais réalisé un projet de cette ampleur. «Je suis anxieuse, mais il faut que je sois dans le moment présent et que je me rende compte de ce qu'il m'arrive.» Une réalité vertigineuse, dont la chanteuse se réjouit toutefois:

«Cet album est un accomplissement et mon introduction au monde. Il est éclectique, vulnérable, humain» Naïka

Le clip de One track mind. Vidéo: youtube

Sortir du lot

«Eclectique», un mot que celle qui a vécu aux quatre coins du monde – Miami, Paris, Afrique du Sud, Guadeloupe ou encore Kenya – met constamment en avant pour décrire sa musique, un mélange de RnB, de soul, de zouk et de mélodies africaines et caribéennes.

Une identité plurielle et une mosaïque de sonorités qui ont séduit le public. La preuve: sur la vingtaine de dates que compte sa tournée en Europe et aux Etats-Unis, la majorité affiche complet. Est-ce que cela signifie que les gens l'attendaient? «Je ne pense pas», répond-elle humblement.

«Aujourd'hui, il y a énormément d'artistes. Ce n'est pas facile de se distinguer. Mais grâce aux réseaux sociaux, les gens me voyaient» Naïka

Naïka va pourtant bel et bien sortir du lot. «Il m'a fallu du temps pour développer ma voix, pour me construire en tant qu'artiste et me connaître», raconte-t-elle. Sa présence en ligne aura indéniablement donné un coup de pouce à sa carrière et lui aura surtout permis de se présenter comme elle le souhaite.

Avant-goût

«Je la suis depuis ses débuts et c'est super de voir son évolution», se réjouit justement Tania, originaire de Genève. Elle vient assister au «meet and greet», un événement payant qui permet à un petit comité de rencontrer Naïka avant le concert à Lausanne, samedi 28 février. Soheil, genevois également, a même apporté un cadeau: un magnifique dessin de la chanteuse qu'il espère lui faire signer.

Aux alentours de 18 heures, les fans entrent dans l'enceinte des Docks. C'est avec un grand sourire qu'ils sont accueillis par Naïka, en pleine répétition. «Je chante les dernières chansons et après je viens vous rencontrer», lance-t-elle. Au programme? Discussions, séances photo et dédicaces, le tout dans une ambiance très détendue. Soheil a-t-il réussi à faire dédicacer son dessin? La réponse est oui. Et Naïka est sous le charme: «C'est incroyable, merci c'est trop beau!»

Soheil et Naïka aux Docks à Lausanne, samedi 28 février 2026. Image: Alyssa Garcia

Lorsque vient le moment de s'en aller, une petite file s'est formée à la sortie de l'établissement. Les plus téméraires bravent la fine pluie pour s'assurer une place tout devant. «Rien ne nous arrêtera», rigolent Simone et Elodie, venues de Neuchâtel.

Une star est née

Et elles ont bien fait: il est presque 21 heures et la salle lausannoise est comble. C'est sous les hurlements d'un public en délire que Naïka fait son entrée sur scène, tout de rouge vêtue dans une tenue digne des mille et une nuits.

On vous montre: Naïka sur scène à Lausanne. Image: @Shotbywozniak

Rapidement, la température grimpe et l'artiste emplit le lieu de son énergie solaire: les gens chantent, crient, dansent. Les Docks sont en feu.

Image: @Shotbywozniak

Le public était en délire. Image: @Shotbywozniak

«C'était génial, c'est une reine», s'extasie Pamela à la fin du show. Italienne d'origine, elle vit désormais en Suisse et son père habite en Egypte. «Je m'identifie beaucoup lorsqu'elle parle d'appartenance. Moi aussi, mon cœur est partout.» Un message au centre des textes de Naïka qui a également touché Ali. Né en Afghanistan, il a vécu en Iran et en Syrie avant d'arriver en Suisse en 2015. «Je suis ici ce soir parce que j'ai accompagné ma copine, explique-t-il. J'ai vécu dans différents pays et de nombreux morceaux m'ont parlé. Je ne connaissais pas l'artiste et c'est une très bonne surprise.»

La soirée touche à sa fin. Naïka est partie à l'aube en direction de Londres pour la suite de sa tournée. Et la Suisse a désormais le privilège de savoir avant le reste du monde qu'une star est née.