Difficile de ne pas se faire envahir par la nostalgie, non? Image: imago images

«Hannah Montana» a 20 ans: que sont devenues les stars de Disney?

Vingt ans après le premier épisode d'Hannah Montana, la nostalgie bat son plein. Entre succès sur Netflix, mariages express et démêlés judiciaires, découvrez ce que sont devenues les stars de la série culte alors qu’un épisode spécial vient d'être annoncé.

Corina Mühle Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Hannah Montana a longtemps été l’une des icônes de Disney Channel. En 2026, cela fera 20 ans que Miley Cyrus a enfilé une perruque blonde pour chanter qu’elle avait «le meilleur des deux mondes» (cliquez ici pour vous replonger dans ce refrain entêtant).

À l’occasion du 20e anniversaire de la série, Miley a annoncé un épisode de Hannah Montana en exclusivité. On ignore encore si ses partenaires d'alors la rejoindront.

Si on sait tous ce qu’est devenu Miley, c'est un peu moins vrai pour le parcours de Lilly, Jackson et les autres.

Emily Osment

Emily Osment a incarné la meilleure amie de Miley, Lilly Truscott, de 2006 à 2011. Avant ça, elle avait déjà décroché plusieurs rôles, notamment dans la saga Spy Kids. Après le succès de la série, Osment a choisi de reprendre des études. Comme de nombreux ex-enfants stars, elle a décroché un diplôme de théâtre.

Image: imago images

Ces dernières années, l’actrice de 34 ans a joué Theresa dans la série Netflix The Kominsky Method. Cela lui a valu deux nominations au Screen Actors Guild Award. Depuis 2022, elle interprète Mandy dans les deux spin-offs de The Big Bang Theory, Young Sheldon et Georgie & Mandy. Parallèlement, elle poursuit sa carrière musicale et est partie plusieurs fois en tournée.

Côté vie privée: elle a épousé le musicien Jack Anthony en octobre 2024. Cinq mois plus tard, elle demandait le divorce. Elle s’engage par ailleurs pour l’environnement et les enfants défavorisés. Sur Instagram, elle ne cache pas ce qu’elle pense de l’actuelle administration américaine.

Billy Ray Cyrus

Billy Ray Cyrus n’est pas seulement le père de Miley à l’écran, mais aussi dans la vraie vie. Dès les années 1990, il s’est fait un nom sur la scène country, notamment grâce au titre Achy Breaky Heart.

Après la fin de la série, il a continué à produire de la musique. Son plus grand succès reste Old Town Road, enregistré avec Lil Nas X et sorti en 2019. Ce titre lui a permis d’entrer pour la première fois dans le classement Billboard Hot 100 et de remporter deux Grammy Awards.

En janvier 2025, Cyrus s’est produit lors de la cérémonie d’investiture de Donald Trump, suscitant de vives critiques. Cette année, l’artiste de 64 ans a participé à l’émission The Masked Singer.

Image: imago images

Bien qu’il ait divorcé en 2011 de Tish, la mère de Miley, avec laquelle il a eu trois enfants, le couple s’est remis ensemble par la suite avant de se séparer à nouveau en 2022. La même année, il annonçait ses fiançailles avec sa compagne Firerose, de 26 ans sa cadette. Ce mariage s’est lui aussi soldé par un divorce. Par la suite, la chanteuse Firerose a affirmé sur les réseaux sociaux que Billy l’avait insultée et soumise à un chantage émotionnel.

A l'inverse, lui a soutenu que c’était en réalité la chanteuse de 36 ans qui l’avait violenté et menacé de ruiner sa carrière s’il demandait le divorce. Tous deux ont déclaré se connaître depuis quatorze ans et s'être rencontrés sur le tournage de Hannah Montana.

Jason Earles

Jason Earles avait 29 ans lorsqu’il a interprété Jackson, le frère de Miley alors âgé de 16 ans. Il est ensuite resté chez Disney et a joué dans Kickin’ It, Fish Hooks et, plus récemment, dans le nouveau High School Musical. Il y coache aussi les acteurs.

Image: imago images

Marié à l'époque de Hannah Montana, Earles a divorcé en 2013. L’acteur aujourd’hui âgé de 48 ans s’est remarié en 2017.

Mitchell Musso

À l’instar de Jason Earles, Mitchell Musso a continué chez Disney après l’arrêt de la série. Il y incarnait le meilleur ami de Miley et Lilly. Il a ensuite prêté sa voix à Jeremy dans Phineas et Ferb. Musso s’est lancé dans la musique en parallèle de sa carrière d'acteur; il a notamment sorti un single avec Emily Osment.

Image: imago images/instagram

En 2023, l’acteur de 34 ans a été arrêté pour ivresse sur la voie publique et vol. Selon la police, il aurait ouvert un paquet de chips dans un hôtel et commencé à le consommer avant de le payer. Musso n'en était apparemment pas à son coup d'essai. Dès 2011, il avait été interpellé pour conduite sous l’influence de substances psychoactives et condamné à 36 mois de mise à l’épreuve ainsi qu’à une amende.

Moisés Arias

Moisés Arias interprétait Rico, le gérant nerveux du bar de plage. Pendant le tournage, Arias est également apparu dans des séries comme The Suite Life of Zack & Cody, Wizards of Waverly Place et Phineas and Ferb.

Sa filmographie comprend notamment Moi, moche et méchant 2, Ben-Hur et Pitch Perfect 3. L’acteur de 31 ans s’est aussi illustré comme photographe et producteur. Il a travaillé sur des clips musicaux et des vidéos publicitaires. Depuis 2024, on le retrouve dans l’adaptation en série du jeu vidéo Fallout.

Image: disney/ imago

En 2014, il a suscité la polémique en publiant une photo de lui aux côtés de Willow Smith, alors âgée de 13 ans. Lui en avait 20 à l’époque, il posait torse nu sur un lit en compagnie de la fille mineure de Will Smith et Jada Pinkett Smith. L'affaire s'était finie devant le tribunal de la famille, et toutes les personnes impliquées ont finalement été blanchies.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)