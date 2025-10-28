Rosalìa évoque Blanche-Neige dans une séquence onirique du clip de Berghain. Image: Columbia Records

Rosalía tape fort

Après avoir récemment annoncé son 4ème album, LUX, qui sort 7 novembre, la chanteuse espagnole dévoile Berghain, un titre expérimental qui tape fort.

Trois ans se sont écoulés depuis le phénomène Motomami, dont le mélange de flamenco et de reggaeton nous avait autant surpris que fait taper du pied. Si la notoriété soudaine de Rosalía lui a parfois valu l’étiquette de pop star, c’est en artiste accomplie que l’auteure-compositrice-interprète et musicienne frappe à nouveau. Rosalía a officiellement annoncé pour le 7 novembre prochain la sortie de LUX, un album aux inspirations religieuses.

Image: Columbia Records

Avec ce disque, la chanteuse espagnole semble vouloir explorer une nouvelle facette d’elle-même, plus spirituelle, plus mature et plus sombre, comme le suggère le premier morceau présenté, intitulé Berghain.

Un morceau étonnant, qui met à l’honneur la musique symphonique du London Symphony Orchestra et le chant lyrique de Rosalía, où s’invitent la voix immédiatement reconnaissable de l’Islandaise Björk et le flow de l’Américain Yves Tumor, le tout interprété en trois langues. Un titre inattendu et clivant, qui marque le virage artistique de la chanteuse catalane vers une expérimentation toujours audacieuse et l’affirmation d’une signature sonore unique: la sienne.

Le clip de Berghain

Réalisé par le collectif CANADA, le clip de Berghain s’ouvre sur Rosalía, vaquant à ses occupations dans un appartement. Seule d’abord, elle se retrouve soudain encerclée par un orchestre et une chorale qui lui chantent en allemand, comme un brouhaha intérieur. La chanteuse, poursuivant ses tâches ménagères, entonne alors un falsetto dans la langue de Goethe avant de retrouver son espagnol natal, interprétant son couplet au fil de scènes du quotidien, toujours suivie par cet orchestre omniprésent.

Découvrez le clip 👇 Vidéo: YouTube/RosaliaVEVO

S’ensuit une séquence onirique, qui semble inspirée du cinéma de David Lynch et du film d’animation Blanche-Neige et les Sept Nains de Disney, où apparaissent des animaux de la forêt errant dans un appartement vide. C’est à ce moment que se font entendre les voix de Björk et Yves Tumor, chantant à leur tour en anglais avant que Rosalìa n'émerge de ce rêve.

Si le clip semble aborder les thèmes de la santé mentale et de la spiritualité, le titre aurait également une dimension politique. D'après le média spécialisé Pitchfork, Berghain ferait référence au célèbre club berlinois du même nom, récemment au coeur d'une polémique. Le DJ franco-libanais Arabian Panther a en effet affirmé que le Berghain avait annulé l’une de ses représentations en raison de ses prises de position pro-palestiniennes.

Selon Columbia Records, LUX sera un disque en quatre mouvements, aux confins des genres, explorant le mystique féminin et la transcendance qu’inspire la foi. Outre Björk et Yves Tumor, d’autres artistes ont été invités sur les 18 morceaux qui composent l’album.

On y retrouvera notamment la chanteuse de fado Carminho, la star du flamenco Estrella Morente, l’interprète espagnole Silvia Pérez Cruz, ainsi que le trio américain Yahritza y su Esencia, connu pour sa musique mexicaine. Rendez-vous le 7 novembre 2025 pour découvrir la nouvelle ère de Rosalía.