Nelly Furtado prend une décision choc

La chanteuse Nelly Furtado, 46 ans, a annoncé sur Instagram vouloir s'éloigner de la scène. Une annonce qui accompagne le 25e anniversaire de son premier album Whoa, Nelly!, et qui fait suite à une vague de commentaires grossophobes.

Icône pop apparue au début du deuxième millénaire, Nelly Furtado aura fait du chemin. Marquée par une célèbre collaboration avec Timbaland, un Grammy Award et même une carrière d’actrice, la chanteuse de 46 ans a surpris ses fans du monde entier ce week-end, en annonçant sur Instagram qu’elle mettait fin à sa carrière sur scène pour une durée indéterminée.

«J'ai décidé de m'éloigner de la scène dans un avenir proche et de poursuivre d'autres projets créatifs et personnels qui me semblent mieux convenir à cette prochaine phase de ma vie» Nelly Furtado

Ce message, publié vendredi 24 octobre, coïncide avec une date importante, puisqu'il accompagnait le 25e anniversaire de son premier album, Whoa, Nelly!.

Sur la photo, l'on aperçoit une Nelly âgée de 20 ans, vêtue d'une robe rose lors de sa première scène au festival Lilith Fair à Toronto. Dans son message, la chanteuse assure se sentir émue de savoir que sa musique persiste.

Même si la chanteuse s'éloigne de la scène, ses tubes continuent en effet de trouver un écho auprès des jeunes sur les réseaux sociaux. «Le fait que tant de gens redécouvrent ma musique a été surréaliste et réjouissant», s'est réjouie Nelly.

«Je n'aurais jamais pu imaginer qu'il y aurait autant de nouvelles façons de découvrir de la vieille musique en 2025! Voir autant de gens redécouvrir ma musique a été surréaliste et réjouissant.» Nelly sur instagram

L'artiste a également assuré qu'elle continuerait toujours à s'identifier à son profil d'auteure-compositrice-interprète. «J'ai énormément apprécié ma carrière et j'aime toujours autant composer de la musique, car j'ai toujours considéré cela comme un passe-temps que j'ai eu la chance de transformer en carrière», a-t-elle encore écrit.

Nelly Furtado a également adressé un message positif à la nouvelle génération d'artistes qui espèrent suivre ses traces, en leur souhaitant «de nombreuses années de performances fructueuses et passionnées.»

Victime de grossophobie

La quadragénaire était revenue sous les projecteurs pour une tournée en 2024 et 2025, après une interruption de sept ans. Un retour marqué par une prise de poids qui lui a valu une vague cruelle de commentaires virulents et humiliants. «Je ne l'ai même pas reconnue, elle a tellement grossi», pouvait notamment lire dans les colonnes de commentaires.

Nelly Furtado n'a pas fait de lien entre l'annonce de l'arrêt de sa carrière et les nombreux commentaires grossophobes dont elle a été victime, laissant libre cours à toutes sortes de spéculations. Cependant, de nombreux fans se demandent si cette décision a été influencée par le climat toxique en ligne.

En janvier, l'artiste avait souhaité adresser un message axé sur le «body positivisme» à sa communauté de fans. Postant une photo d'elle en bikini, elle avait légendé:

«Mon message du Nouvel An pour 2025, c'est de vous exprimer librement, de célébrer votre individualité et de savoir qu'il est parfaitement normal d'être OK avec ce que vous voyez dans le miroir, et c'est aussi normal de vouloir quelque chose de différent.» nelly furtado sur instagram

Nelly Furtado, qui affirme n’avoir jamais eu recours à la chirurgie esthétique, est mère de trois enfants. Sa fille aînée a 22 ans, et ses deux cadets, nés à 14 mois d’intervalle, sont en âge de fréquenter l’école primaire.



Divers médias américains ont tenté de joindre les représentants de Furtado, mais ceux-ci n'ont pas encore répondu à la demande de commentaires sur sa décision de mettre fin à sa carrière.