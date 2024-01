Ces choses ont 20 ans en 2024. Aïe. Image: watson

Coup de vieux: ces films, chansons et styles ont 20 ans cette année

Les enfants, comme le temps passe. Nous sommes déjà en 2024, mais d'une certaine manière, nous avons encore l'impression d'être en 2004.

Mais c'est une fausse impression! En effet, les films, chansons et autres trucs iconiques suivants ont 20 ans cette année. Dans quelques instants, vous vous sentirez d'abord vieux, puis vous vous remémorerez des souvenirs. Ou l'inverse.

« Mean Girls »

Peut-être le premier moment où vous consulterez votre acte de naissance. Oui, si à l'époque, vous regardiez Lindsay Lohan et Rachel McAdams se chamailler au lycée au cinéma ou sur DVD, vous êtes probablement devenu... eh bien... vieux.

Pas mal, non?

« The Notebook »



La plus belle histoire d'amour sur grand écran — n'ayons pas peur des mots — a également 20 ans cette année.

Ou comme le résume si bien ce mème: Rachel McAdams était simplement cool.

La même année, Rachel McAdams nous a vraiment offert «The Notebook» et «Mean Girls». Légende.

« Le Terminal »

L'histoire de Viktor Navorski, bloqué à l'aéroport de New York à cause de ses papiers non valables? Un autre (grand) film de 2004.

« Les Indestructibles »

Ce «nouveau» film d'animation n'est plus tout à fait neuf non plus. Il a 20 ans (quoi?).

« Troie »

Brad Pitt avec de longs cheveux d'ange? C'était il y a 20 ans, oui.

Puisqu'on parle des cheveux de Brad, voici ses innombrables coupes:

« 30 ans sinon rien »

Et peut-être l'un des plus beaux couples de l'histoire du cinéma: Jenna et Matt.

D'ailleurs, ils feraient encore un beau couple aujourd'hui.

Et ce n'était bien sûr qu'une sélection des succès du box-office qui auront 20 ans cette année.

En font également partie:

«The Day After Tomorrow»

«Amour et Amnésie»

«Benjamin Gates et le Trésor des Templiers»

«I, Robot»

«White Chicks»

«Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban»

«The Ring Thing»

Musique, il nous faut de la musique!

Continuons dans la musique! Voici dix chansons qui fêtent leurs 20 ans cette année. Sortez votre déambulateur, c'est l'heure de danser!

« Yeah » d’Usher

« Fuck it (I Don't Want You Back)» d’Eamon

« Get Out » de JoJo

« American Idiot » de Green Day

« Drop It Like It's Hot » de Snoop Dogg et Pharrell Williams

« Since U Been Gone » de Kelly Clarkson

Et quoi d'autre d'important en 2004 ?

Selon Internet, la photo suivante — presque iconique — a été prise en 2004. Les selfies étaient donc déjà à la mode à l'époque, même si l'absence de caméra frontale demandait un peu plus d'habileté.

Chez les filles, les colliers en coquillages et la raie sur le côté constituaient le goal ultime en matière de coiffure.

Ce n'est que plus tard que les bottes UGG ont pris la Suisse d'assaut.

Adios, Discman! Pour être cool, il fallait au moins un de ces iPods.

De préférence le modèle le plus récent à l'époque, en bas à droite (iPod Mini), avec une mémoire folle de 4 gigaoctets.

