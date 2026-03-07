bien ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Divertissement

Le MAF de Lausanne est entièrement consacré aux artistes femmes

Le nouveau Musée Artistes Femmes (MAF) à Lausanne ouvre ses portes avec une exposition inaugurale intitulée &quot;Cellules&quot;.
Le nouveau Musée Artistes Femmes (MAF) à Lausanne ouvre ses portes avec une exposition inaugurale intitulée «Cellules».Keystone

Ce nouveau musée romand est entièrement consacré aux artistes femmes

Le MAF de Lausanne vise à combler un manque dans l'histoire de l'art. Juste avant la journée du 8 mars, il ouvre avec une première exposition.
07.03.2026, 10:0707.03.2026, 10:07

Un nouveau musée ouvre ses portes à Lausanne. Il s'agit du Musée Artistes Femmes (MAF), installé à la rue de la Louve. Sa toute première exposition, «Cellules», présente des dialogues entre matières, formes et récits intimes réunissant douze artistes.

Seins nus et scandales: comment la SSR a survécu jusqu'à maintenant

Cette exposition inaugurale du musée a été imaginée par la directrice du MAF, l'historienne de l'art Marie Bagi. Elle concrétise son rêve de longue date de créer un lieu consacré entièrement aux artistes femmes. Il s'agit d'ailleurs du premier musée suisse qui leur est exclusivement dédié. Il a officiellement ouvert ses portes le 3 mars lors du vernissage de l'exposition.

Sur le site internet du nouveau musée, elle affirme:

«Le MAF comble un manque structurel de visibilité pour les artistes femmes contemporaines et émergentes, offrant une plateforme unique et un accès libre à la création. Plus qu'un musée, le MAF est un incubateur de talents, un lieu où les carrières artistiques prennent leur envol et où l'histoire de l'art s'écrit au présent.»

Cette première expo est «pensée comme un acte fondateur et manifeste», explique-t-elle. «Elle ouvre le lieu en affirmant d'emblée une vision artistique fondée sur le dialogue, la pluralité des voix et l'attention portée aux récits intimes», ajoute-t-elle.

Le mot «cellules» est polysémique: il évoque à la fois la structure vivante, la prison, l'atelier, l'intimité, mais aussi l'idée de décloisonnement, de mutation, et de sororité, souligne la directrice, également commissaire de l'exposition. Le terme est donc abordé dans «toute sa richesse symbolique». La commissaire note:

«Cette polysémie fait aussi écho de manière assumée aux 'Cells' de Louise Bourgeois (1911-2010), dont l'oeuvre a profondément marqué l'histoire de l'art contemporain par sa capacité à transformer l'enfermement en espace de mémoire, de réparation et de projection émotionnelle.»
De Angèle à Rosalía: les stars s'arrachent cette bande de génie

L'exposition réunit les douze artistes «visages» du MAF, associées en six duos. Elles explorent ensemble les frontières entre abstraction et figuration dans des langages visuels distincts mais profondément connectés.

Chaque paire d'artistes constitue une «cellule»: un espace de résonance où deux univers se rencontrent, se confrontent ou se soutiennent. Marie Bagi relève encore:

«L'exposition agit ainsi comme un organisme vivant, fait de cellules interreliées, où les récits intimes et les esthétiques personnelles coexistent, se répondent et se libèrent.»

A découvrir jusqu'au 4 juin. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
1 / 8
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
source: glacier 3000
partager sur Facebookpartager sur X
Êtes-vous du genre à regarder le téléphone des autres?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette folle rumeur sur Jim Carrey rend dingue la Toile
La venue de Jim Carrey à la 51e cérémonie des César a déclenché une vague absurde de spéculations en ligne sur le fait que ce n'était pas lui, mais un sosie. Preuve que la société n'est pas tendre face au vieillissement des stars.
Jim Carrey, 64 ans, et quatre décennies d'une carrière bâtie sur l'hilarité, mais également par de grands rôles dramatiques, a été célébré à Paris lors de la 51e cérémonie des César. L'acteur connu pour The Mask ou encore The Truman Show a été récompensé d'un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière lors d'une soirée qui lui semblait particulièrement dédiée.
L’article