Ce nouveau musée romand est entièrement consacré aux artistes femmes
Un nouveau musée ouvre ses portes à Lausanne. Il s'agit du Musée Artistes Femmes (MAF), installé à la rue de la Louve. Sa toute première exposition, «Cellules», présente des dialogues entre matières, formes et récits intimes réunissant douze artistes.
Cette exposition inaugurale du musée a été imaginée par la directrice du MAF, l'historienne de l'art Marie Bagi. Elle concrétise son rêve de longue date de créer un lieu consacré entièrement aux artistes femmes. Il s'agit d'ailleurs du premier musée suisse qui leur est exclusivement dédié. Il a officiellement ouvert ses portes le 3 mars lors du vernissage de l'exposition.
Sur le site internet du nouveau musée, elle affirme:
Cette première expo est «pensée comme un acte fondateur et manifeste», explique-t-elle. «Elle ouvre le lieu en affirmant d'emblée une vision artistique fondée sur le dialogue, la pluralité des voix et l'attention portée aux récits intimes», ajoute-t-elle.
Le mot «cellules» est polysémique: il évoque à la fois la structure vivante, la prison, l'atelier, l'intimité, mais aussi l'idée de décloisonnement, de mutation, et de sororité, souligne la directrice, également commissaire de l'exposition. Le terme est donc abordé dans «toute sa richesse symbolique». La commissaire note:
L'exposition réunit les douze artistes «visages» du MAF, associées en six duos. Elles explorent ensemble les frontières entre abstraction et figuration dans des langages visuels distincts mais profondément connectés.
Chaque paire d'artistes constitue une «cellule»: un espace de résonance où deux univers se rencontrent, se confrontent ou se soutiennent. Marie Bagi relève encore:
A découvrir jusqu'au 4 juin. (ats)