Tim Burton libère les démons d’A$AP Rocky
C’est une rencontre au sommet entre le rap de Harlem et l’esthétique gothique d'Hollywood. A$AP Rocky vient de dévoiler un double clip visuel pour les titres «Whiskey (Release Me)» et «Air Force (Black Demarco)», extraits de son nouvel album Dont' be dumb. Au cœur de ce projet: une collaboration inédite avec l'iconique cinéaste Tim Burton.
Le clip met en scène six «personas» (personnages) directement issus de l'imaginaire de Tim Burton. La vidéo bénéficie d'une rare apparition du cinéaste, qui sert de catalyseur au récit.
L'histoire commence lorsque Burton libère accidentellement six personnages illustrés de son carnet de croquis dans les rues de New York. Ces créatures ne sont pas de simples figurants: elles ont été dessinées par Burton lui-même pour représenter les différentes facettes de l’évolution stylistique de Rocky.
Elles ont toutes un nom: GR1M, MR. MAYERS, RUGAHAND, BABUSHKA BOI, DUMMY, ou encore SHIRTHEAD. Ensemble, elles s'appliquent à semer le chaos à travers Manhattan.
Le scénario, qui a été réalisé par le collectif AWGE, permet de mettre en relief le contraste de ton entre les deux morceaux.
Comme le souligne la presse américaine, cette collaboration n'est pas qu'un coup marketing, mais une véritable fusion artistique. Le magazine Rolling Stone rappelle que ce projet arrive alors que l'album Don't be dumb s'impose déjà comme l'un des événements majeurs de ce début d'année 2026. En intégrant l'univers graphique de Burton - entre animation et prises de vues réelles - A$AP Rocky confirme son statut d'artiste visuel autant que de musicien.
Découvrez le nouveau clip ci-dessous.
ASAP Rocky - WHISKEY BLACK DEMARCO 👇
(jod)