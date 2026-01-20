en partie ensoleillé-4°
Tim Burton libère les démons d’A$AP Rocky

Tim Burton joue un rôle clé dans le nouvel univers du rappeur A$AP Rocky.image: dr x getty

A$AP Rocky dévoile un double clip événement pour ses titres «Whiskey» et «Black Demarco». Pour ce projet issu de son album «Don't be dumb», le rappeur collabore avec Tim Burton, qui a imaginé six créatures fantastiques venant semer le chaos en plein New York.
20.01.2026, 10:1420.01.2026, 10:14

C’est une rencontre au sommet entre le rap de Harlem et l’esthétique gothique d'Hollywood. A$AP Rocky vient de dévoiler un double clip visuel pour les titres «Whiskey (Release Me)» et «Air Force (Black Demarco)», extraits de son nouvel album Dont' be dumb. Au cœur de ce projet: une collaboration inédite avec l'iconique cinéaste Tim Burton.

Le clip met en scène six «personas» (personnages) directement issus de l'imaginaire de Tim Burton. La vidéo bénéficie d'une rare apparition du cinéaste, qui sert de catalyseur au récit.

Il revient avec une invitée inattendue

L'histoire commence lorsque Burton libère accidentellement six personnages illustrés de son carnet de croquis dans les rues de New York. Ces créatures ne sont pas de simples figurants: elles ont été dessinées par Burton lui-même pour représenter les différentes facettes de l’évolution stylistique de Rocky.

Elles ont toutes un nom: GR1M, MR. MAYERS, RUGAHAND, BABUSHKA BOI, DUMMY, ou encore SHIRTHEAD. Ensemble, elles s'appliquent à semer le chaos à travers Manhattan.

Le scénario, qui a été réalisé par le collectif AWGE, permet de mettre en relief le contraste de ton entre les deux morceaux.

«WHISKEY présente un refrain sombre de Damon Albarn et des ad-libs caractéristiques de Westside Gunn , tandis que BLACK DEMARCO équilibre des punchlines audacieuses avec une contribution mélodique de Spencer Sutherland.»
Hyperbeast

Comme le souligne la presse américaine, cette collaboration n'est pas qu'un coup marketing, mais une véritable fusion artistique. Le magazine Rolling Stone rappelle que ce projet arrive alors que l'album Don't be dumb s'impose déjà comme l'un des événements majeurs de ce début d'année 2026. En intégrant l'univers graphique de Burton - entre animation et prises de vues réelles - A$AP Rocky confirme son statut d'artiste visuel autant que de musicien.

Découvrez le nouveau clip ci-dessous.

ASAP Rocky - WHISKEY BLACK DEMARCO 👇

Vidéo: youtube

(jod)

