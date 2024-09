Vidéo: watson

Imaginez, vous êtes dans un karaoké et tout à coup, cette star débarque

C'est bien ce qui aurait pu se passer si vous étiez présent dans un petit bar de Las Vegas samedi dernier. En effet, Chris Martin de Coldplay a été vu en train de pousser la chansonnette en petit comité.

Connaissez-vous l'émission Mask Singer dans laquelle il faut reconnaitre une star costumée et masquée qui chante? Samedi 21 septembre, ce n'était pas sur le plateau de TF1 que Chris Martin s'est produit, mais dans un petit bar à karaoké de Las Vegas, aux Etats-Unis.

Le chanteur-compositeur du groupe Coldplay portait un déguisement lors de sa performance improvisée. Vêtu d'un costume surdimensionné et d'une perruque, Chris Martin a été acclamé alors que le public ignorait son identité.

C'est seulement après avoir poussé la chansonnette sur le dernier single de Coldplay, intitulé All My Love, que l'artiste s'est révélé sous son vrai jour. Le leader du groupe était présent à Las Vegas pour tourner le clip de la chanson en question. Autant dire que le personnel et les clients du Dino's Las Vegas ont vécu un moment mémorable.

Moon, le dixième album studio du groupe britannique sortira le 4 octobre.

