Coldplay a une surprise pour ses fans, mais il y a un problème

Coldplay, c'est LE concert à faire une fois dans sa vie. La preuve, en août 2022, un total de 450 000 personnes ont assisté à leurs six concerts à Wembley et le show était extraordinaire. Cet engouement n'a fait que grandir avec les réseaux sociaux où les vidéos cumulent des millions de vues.

C'est LA nouvelle réjouissante de la semaine. Le groupe phare Coldplay a annoncé ajouter trois dates de concert à Lyon pour l'année prochaine, dans le cadre de leur tournée Music of the Spheres. Les shows auront lieu les 22, 23 et 25 juin 2024. Si cette annonce a réjoui les fans, un problème avec la billetterie est, encore, venu noircir le tableau.

Spider-Man 2, l'un des jeux les plus attendus de 2023 fait parler de lui. La future exclusivité de la PS5 dévoile une bande-annonce ainsi qu'une console aux couleurs de l'homme-araignée.

Il est temps d'économiser, car le mois d'octobre s'annonce riche en sorties de jeux vidéo. Parmi elles, on retrouve les gros titres que sont Assassin's Creed Mirage, Super Mario Bros Wonder et Marvel's Spider-Man 2, qui sortent tous en l’espace d’une semaine, voire même le même jour en ce qui concerne le petit plombier et l'homme-araignée, soit le 20 octobre. A trois mois de la sortie, Sony a profité du Comic-Con de San Diego, la grande Mecque de la pop culture pour dévoiler une nouvelle bande-annonce de Marvel's Spider-Man 2: