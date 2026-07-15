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Leon Bridges surprend au Montreux Jazz avec Happiness Anytime

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Cette star américaine crée la surprise à Montreux

Le crooner texan Leon Bridges, invité surprise du Montreux Jazz Festival mardi soir, a embrasé la Riviera et dévoilé les contours de son futur album, Happiness Anytime.
15.07.2026, 11:4715.07.2026, 11:47

Mardi 14 juillet, le Montreux Jazz Festival a été le théâtre d'un moment suspendu qui restera gravé dans les annales de cette édition. En effet, l'irrésistible crooner américain Leon Bridges est monté sur scène pour une performance surprise qui a immédiatement embrasé le public de la Riviera.

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Ce concert impromptu n'était pas seulement un cadeau inespéré pour les festivaliers; il s'est doublé d'une annonce majeure. L'artiste texan, récompensé aux Grammy Awards, a profité de cette tribune magique pour présenter Happiness Anytime, son très attendu prochain album. Et la genèse de ce projet a de quoi faire saliver: ce nouvel opus a été façonné en étroite collaboration avec J. Lloyd et Lydia Kitto, les têtes pensantes et figures de proue du collectif britannique sensation Jungle. Autant dire que le mélange entre la soul organique de Bridges et l'électro-funk ultra-léchée de Jungle s'annonce d'ores et déjà comme l'un des sommets musicaux de l'année.

Pour Leon Bridges, ce set imprévu marque sa quatrième apparition au festival helvétique, après ses passages mémorables en 2015, 2018 et tout récemment en 2025. Une véritable histoire d'amour lie désormais le dandy de Fort Worth à la scène montreusienne.

Leon Bridges, de la plonge aux Grammy Awards

Pour comprendre la trajectoire fulgurante de Leon Bridges (né Todd Michael Bridges en 1989 à Atlanta, puis élevé à Fort Worth, Texas), il faut remonter à un véritable conte de fées moderne. Avant de faire vibrer les foules internationales, le jeune homme gagne sa vie en faisant la plonge dans un restaurant, tout en se produisant lors de scènes ouvertes locales.

C'est là qu'il peaufine son style: une soul intemporelle, profondément ancrée dans les années 1950 et 1960, qui évoque instantanément des légendes comme Sam Cooke ou Otis Redding. Repéré de manière presque cinématographique grâce à ses morceaux partagés sur Soundcloud et à l'appui du groupe White Denim, il signe rapidement avec Columbia Records.

Pour rappel, son premier album, sorti en 2015, Coming Home, fut un coup de maître. Porté par le single éponyme, le disque a été acclamé par la critique, nommé aux Grammy Awards et l'a établi d'emblée comme le nouveau messie de la soul rétro.

Le nouveau prince du R&B français a fait ses preuves à Montreux

Avec son deuxième opus, sorti en 2018, Good Thing, Leon Bridges modernise ses structures, y injectant du R&B contemporain et de la pop. Le titre Bet Ain't Worth the Hand lui offre son premier Grammy Award (meilleure performance R&B traditionnel).

En s'associant aujourd'hui avec l'écurie Jungle pour Happiness Anytime, Leon Bridges s'apprête une nouvelle fois à brouiller les frontières des genres. Et si l'on en croit les échos vibrants de sa prestation surprise à Montreux, ce nouveau chapitre s'annonce tout simplement solaire. (jod)

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