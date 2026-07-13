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Le nouveau prince du R&B français a fait ses preuves à Montreux

Dimanche soir, le jeune prodige Rnboi a retourné le Lab du Montreux Jazz Festival avec un concert suspendu entre douceur et final survolté.

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Deux salles, deux ambiances en ce dimanche soir 12 juillet au Montreux Jazz Festival: alors que Zara Larsson fait vibrer ses fans habillés pour l’occasion, la scène voisine s’apprête à accueillir la grande soirée rap du festival.

C’est après les concerts de R2 et de Makala, véritable fierté suisse, mais juste avant la performance de Bekar, que celui qu'on surnomme «Le nouveau prince du R&B français» fait son apparition. Le public se révèle multigénérationnel et, comme on s’y attendait, les jeunes sont venus en masse.

Le show s’ouvre sur un DJ set d’environ quinze minutes composé exclusivement de tubes. De Rihanna à David Guetta, la foule reprend les morceaux à l’unisson dans une ambiance digne d’une boîte de nuit. Pas tout à fait de quoi m’enchanter.

Il est 22 h 30 lorsque les écrans des téléphones s’allument enfin. Rnboi entre en scène sur un morceau calme, immédiatement repris à tue-tête par la foule. L’artiste arbore une veste Louis Vuitton qui donne chaud à la simple vue, tant l’atmosphère dans la pièce est étouffante. Du côté de la scénographie, on reste sur le minimalisme propre au Lab: quelques néons et la simple présence de deux DJ aux platines.

«Est-ce que Montreux est plus chaud que Paris?» lancent les deux acolytes chargés de chauffer la salle. Malgré son jeune âge, le chanteur se montre d’une aisance remarquable sur scène. Micro en main, il arpente les planches et tisse instantanément un lien fort avec son public. Le concert s’installe dans une douceur R&B avant de laisser place, petit à petit, à des tempos plus entraînants, pour le plus grand plaisir d’une foule totalement conquise.

Montreux Jazz oblige, Rnboi a réservé une belle surprise à ses fans en invitant sur scène son producteur et ami, Seny Silva, pour un magnifique moment en piano-voix. Une parenthèse suspendue qui prouve toute l’étendue du talent du jeune chanteur. Le titre Avec Moi est ensuite repris en chœur par l’assemblée, avant d’avoir droit à un remix nettement plus dansant.

C’est sous une constellation de flashs que l’artiste clôture son show avec son morceau phare, Mon bébé, après une bonne heure de performance, avant de descendre directement au milieu d’une foule déjà survoltée.

Une fois les au revoir prononcés, la salle s’est vidée en un clin d’œil, confirmant que le jeune artiste devenu viral était la véritable tête d’affiche de cette soirée.

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