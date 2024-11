Blasé de la neige? Ces 12 personnes la voient pour la première fois

Il a neigé en plaine et, comme toujours, c'est le bordel sur les routes, les trains sont en retard, les bus ne fonctionnent plus, bref, une tradition suisse vieille de plus de 150 ans.

La pop a trouvé sa nouvelle princesse

Tate McRae, c'est l'incarnation d'une génération qui évolue à la vitesse de la lumière. D'abord danseuse puis chanteuse, elle a réussi, en quelques années, à s'imposer sur la scène musicale mondiale. Et son parcours est déjà une succession de succès.

Une musique entrainante, une communauté engagée et un grand écart sur scène qui rendra fou plus d'un. Il n'aura fallu que ça pour que Tate McRae, petite chanteuse canadienne, ne devienne l'une des artistes les plus prometteuses de la scène musicale pop. Actuellement en tournée, ce petit bout de femme vient tout juste de dévoiler ses projets pour l'année 2025: un album et une (nouvelle) tournée.