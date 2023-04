Cette enseigne parisienne dans «Emily in Paris» est noyée d'avis négatifs

Depuis le succès de la série sur Netflix, la boulangerie vue dans la saison 1 a profité d'une notoriété soudaine. Sauf que les fans d'Emily in Paris s'attendaient à un truc de fou et expriment leur déception en laissant de nombreux commentaires négatifs sur internet.

Dans la première saison d'Emily in Paris, Emily Cooper découvrait le pain au chocolat à la Française et avait presque un orgasme en croquant dans la viennoiserie. Contrairement au train qu'elle prend pour aller à Saint-Tropez, la boulangerie dans laquelle elle prendra ses habitudes dans les saisons suivantes, existe bel et bien.

«J'adiiiooor les cwwwwoissants!» netflix

Et d'après les avis de certains clients, la vendeuse est aussi désagréable que dans la série. Des commentaires négatifs, il y en a à la pelle sur la page Google: «Très déçue du fameux pain au chocolat Emily in Paris», «Je fais mieux à mes enfants. «Je suis fière de ne pas compter parmi vos clients fidèles», «Pire pain au chocolat», «Ça ne vaut pas la peine d'y aller», peut-on lire parmi les 774 commentaires, même si beaucoup d'entre eux sont positifs et que la boulangerie est notée 4,5 sur 5.

Interrogés par BFM TV, Thierry Rabineau et sa famille, gérants de la Boulangerie Moderne située dans le Ve arrondissement depuis neuf ans, sont excédés. «On n'est pas là pour vous vendre du rêve!» A cause de la série, les attentes de certains touristes sont selon lui «inappropriées» même s’il a été nommé au concours des meilleurs croissants de Paris cette année.

«Ça nous mine. À cause de la série, les gens ont des attentes inappropriées. Ils se disent que nos produits vont être incroyables. Nous restons une boulangerie de quartier classique, on n'a jamais prétendu être autre chose.» Thierry Rabineau à BFMTV

La fille du gérant pousse un coup de gueule sur TikTok

Les critiques sont parfois si violentes qu'elles touchent profondément Thierry Rabineau, comme l'explique sa fille Inès dans un TikTok publié ce mardi 18 avril. «Mon père est profondément peiné par la situation (...) Vous ne vous rendez pas compte, mais quand on critique son travail, c'est comme n'importe qui, ça le touche dans son cœur, c'est viscéral», déplore la jeune femme, étudiante à Paris.

«Je ne suis pas Pierre Hermé, je sais bien que je ne joue pas dans la même cour, là n'est pas la question.» Thierry Rabineau à BFMTV

Pour autant, le gérant ne regrette pas d'avoir accepté que Netflix loue ses locaux pour le tournage de la série. Il reconnaît que le succès d'Emily in Paris a eu un effet positif sur son business depuis 2021. Et même si certains touristes se disent déçus, ils représentent 40% de leur clientèle en semaine, comme il le précise à BFM TV.

«Tous les jours, on se fait prendre en photo, filmer. Alors oui, parfois on est obligés de mettre des règles, et c'est ça qui n'est pas toujours compris comme il le faut. Mais il faut se mettre à notre place: certains touristes sont sans gêne.»

Dans quelques mois, les équipes de Netflix viendront tourner la quatrième saison. Pendant quelques semaines, Thierry Rabineau et sa famille devront laisser leurs locaux aux acteurs, cadreurs et autres perchistes. En échange du manque à gagner, ils reçoivent une rétribution quotidienne équivalente au chiffre d'affaires d'une journée de travail.

La date de sortie de cette nouvelle saison palpitante sur Netflix n'a pas encore été communiquée.

